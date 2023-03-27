苗縣兒少帳戶最高可存約56萬元 第一桶金助攻翻轉弱勢

兒童及少年未來教育與發展帳戶幫忙低收、中低收入戶小孩，18歲可以存下最高56萬元，苗栗縣鼓勵開戶，比率達六成七，其中，邱姓婦人6年以來「全勤」繳存，希望2名兒子將來有第一桶金，助攻翻轉弱勢。

兒少帳戶2017年6月開辦，對象是2016年元旦以後出生，低收入戶或中低收入戶兒童，弱勢戶每月自存500元、1000元或1250元，政府提供開戶金1萬元，每月相對提撥同額儲蓄，一直到年滿18歲，加上利息約56萬元，做為繼續接受教育，或就業、創業的第一桶金。

苗栗縣符合資格兒少家庭558人，社工人員為鼓勵開戶，訪視發現部分低收或中低收入戶擔心影響福利資格，因此制定專戶不列計審查標準，送奶粉或尿布開戶禮，縣府並加碼發給穩定繳存家戶獎勵金，目前兒少帳戶開戶372人，比率約67%，全國名列前茅。

縣府統計去年穩定繳存兒少家庭138人，依每月自存金額的2倍發給獎勵金，共23萬6000元，其中9人自開辦以來持續月繳最高1250元，已經存入18萬元，邱姓婦人再辛苦，6年來也要為2個兒子繳存，希望18歲時的第一桶金，增加人生成功的機會。

今天兒童節前夕，縣長鍾東錦頒發10戶代表獎勵金，更與民間資源結合送物資，鍾東錦肯定參與家戶每月撙節支出，投資子女的未來，提升競爭力，作為就學、就業及創業的基金，希望符合資格家戶踴躍參加。