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連假觀展！竹市玻工館展覽 「四方杯」抽獎活動開跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作。圖／新竹市政府提供
新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作。圖／新竹市政府提供

連假觀光休閒新選擇！新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作，展期至4月30日止，市府指出，為回饋喜愛玻璃工藝的民眾，市府將辦贈（抽）獎活動，會送出80個精美的天圓地方「四方杯」，邀民眾在清明連假期間走訪。

市長高虹安表示，竹市玻璃發展歷史悠久，1960年代首開玻璃工藝製作風氣，為保存並推廣玻璃工藝，1999年成立玻璃工藝博物館博物館，致力於打造竹市獨有的城市玻璃美學，藉由多元豐富的展覽及推廣活動，讓眾多藝術家得以展現精湛技藝，市民也更有機會欣賞精采的玻璃工藝作品。

文化局表示，「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」開展後廣獲好評，吸引各界藝文同好前來觀展。展覽由《La Vie》全媒體主編方敘潔擔任策展，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作，展現玻璃在生活上的多元應用及潛藏於內的抽象意涵。

文化局表示，為感謝所有民眾對玻工館長期的支持，配合此次展覽特別推出贈（抽）獎活動。第1波將抽出80名幸運者，只要在4月5日下午5點前完成4步驟即可參加，包括「按讚」或「追蹤」新竹市文化局粉專、「按讚」活動貼文（https://reurl.cc/LNaqE4）、「留言最特別或最難忘的玻璃製品」並tag2名好友、「分享」活動貼文。

得獎名單將在4月6日下午5點前於新竹市文化局粉專公布，得獎者請於4月7至12日開館時間至玻工館服務台領取。第2波贈獎活動將於4月13至19日展開，相關訊息請密切留意新竹市文化局臉書粉絲專頁（facebook.com/culture.hccg）。

文化局補充，玻璃工藝博物館開館時間為周二至周日上午9點至下午5點，周一休館。參觀票價為全票50元、優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費。

市府指出，為回饋喜愛玻璃工藝的民眾，市府將辦贈（抽）獎活動，會送出80個精美的天圓地方「四方杯」，邀民眾在清明連假期間走訪。圖／新竹市政府提供
市府指出，為回饋喜愛玻璃工藝的民眾，市府將辦贈（抽）獎活動，會送出80個精美的天圓地方「四方杯」，邀民眾在清明連假期間走訪。圖／新竹市政府提供
新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作。圖／新竹市政府提供
新竹市玻璃工藝博物館即日起展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，以玻璃「透明」特質策畫展覽，結合工藝與設計，精選多組玻工館典藏的工藝品及多位設計師的玻璃創作。圖／新竹市政府提供

文化局 新竹

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