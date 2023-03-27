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首波春雨終於來了！ 苗栗通霄尚未春耕農地趁機翻土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄地區農田多靠地下水井抽水灌溉，今年缺水情況嚴重，一期稻作竟還增加20多公頃，是很奇怪的現象。記者吳傑沐／攝影
通霄地區農田多靠地下水井抽水灌溉，今年缺水情況嚴重，一期稻作竟還增加20多公頃，是很奇怪的現象。記者吳傑沐／攝影

春雨來了！近來全台面臨嚴重乾旱，水情吃緊，苗栗縣通霄鎮這兩天迎來首波春雨，雖然雨量不多，但也讓農民終於能鬆口氣，喜上眉梢，原本還在猶豫是否休耕的農民，今天上午也趁機趕緊翻土以利一期稻作插秧，白鷺鷥緊隨農機後方喜吃大餐景觀也增添這波喜訊。

通霄鎮公所指出，今年一期農地辦理休耕面積共17.59公頃，較去年同期的92.66公頃，大幅減少，在缺水且休耕補助也沒減少的情況下，種植水稻還逆向增長20多公頃，是很奇怪的現象。

農業課人員表示，通霄鎮僅五南、五北里部分農田有灌渠，且是鯉魚潭水庫灌區的「水尾」，每回遇上缺水期都會特別有感，其他地區農田則靠地下水井抽水灌溉，今年缺水情況嚴重，全鎮一期稻作還增加20多公頃，確實很奇怪，原因也難以探討。

胡姓農民說，之前乾旱，地下淺井也抽不到充裕的水量翻土，一期稻作插秧無望，這兩天驟降陣雨，雖然都下不久，但水量明顯比之前多很多，供應種植水稻前期所需的翻土、插秧應該沒問題。

通霄地區部分尚未春耕的農地，今天上午也趁「雨來了！」趕緊翻土以利一期稻作插秧，白鷺鷥緊隨農機後方喜吃大餐景觀也增添這波喜訊。記者吳傑沐／攝影
通霄地區部分尚未春耕的農地，今天上午也趁「雨來了！」趕緊翻土以利一期稻作插秧，白鷺鷥緊隨農機後方喜吃大餐景觀也增添這波喜訊。記者吳傑沐／攝影

農民 雨量

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