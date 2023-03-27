造福孕媽咪！竹市好孕專車再升級 4月1日放寬申請條件

為提供友善生育環境，新竹市長高虹安今宣布，4月1日起凡設籍並實際居住新竹市的孕婦，及與新竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留的新住民孕婦，均可申請搭乘好孕專車至新竹縣市產檢醫院進行產檢，另外，也會取消所得稅率20%以上無法申請的限制，預計可增加約1000名孕婦受益。

高虹安表示，近年來少子化情形日趨嚴重，為鼓勵民眾生育意願，提高生育率，市府積極推動各項育齡婦女及學齡前兒童的友善照顧服務，基於許多市民反映，決定放寬好孕專車申請條件，造福更多孕婦。

社會處指出，市府推行的好孕專車貼心服務，攜手台灣大車隊、紅帥衛星車隊、大都會車隊、第一中華車隊等4大車隊共計1501台計程車，提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及38間診所交通費補助，每次搭乘不限抵用金額，十分便利且貼心。

此外，好孕乘車券亦附加10小時免費定點臨托使用券、免費育兒指導服務使用券及新竹在地友善育兒店家禮物兌換券等優惠服務，鼓勵孕婦按時產檢，確保孕婦自身及胎兒健康，育兒期間更可以透過定點臨托獲得喘息空間。

即將臨盆的夏姓女子表示，過去產檢時總是要麻煩先生請假開車載她去，準備生第2胎時又開始煩惱去醫院產檢時大寶沒人可以協助照顧，現在很開心有了好孕專車乘車券，產檢時可以一早趁大寶和先生熟睡時，她搭乘計程車去產檢，或先將大寶送定點臨托，再也不用全家勞師動眾到醫院。

社會處表示，好孕專車提供總額6000元的乘車券，包含100元、200元單張面額，孕婦可於乘車後替代現金支付車資，每一趟次不限單張使用亦不找零，且起端必須為新竹縣市轄內產檢醫療院所。