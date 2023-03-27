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寶山水庫旁新秘境「柯子湖山古道」 吸引健行者走訪
鄰近新竹科學園區的新竹縣寶山水庫環湖步道是知名的健行路段，近來不少登山愛好者也會走訪寶山水庫附近的柯子湖山古道，該區環境清幽，沿途經過桂竹林區，還可順著走到水庫步道路口或福龍宮，柯子湖里長呂建宏近期要號召志工，捲袖整理古道周邊的雜草樹枝，讓路線更暢通，盼能帶動在地的產業與觀光。
新竹縣議員林昭錡得知後有心推廣，將於議會提案協助改善，包含在陡坡路段設置拉繩，讓健行民眾能安全的上下。並設置「里程標示」木樁，以備緊急狀態時，能準確標示所在位置。最後是設置登山口簡易的路線距離標示牌與「柯子湖山」三角點設置山名標高標示牌，盼能變成竹科人、外五里人、登山人休閒的古道熱點。
呂建宏表示，這條路線以前曾是在地重要的山路，多年前也曾整理過健行步道，後來逐漸荒廢。直到去年11月因臺灣熊跑山俱樂部的眾多跑友，披荊斬草，跑出這條柯子湖山步道，近來疫情解封，越來越多民眾前來走訪。
柯子湖山步道全程約3.3公里，從福龍宮廣場後方出發，走到柯子湖山的頂點，需要50分鐘，從頂點走道稜線步道的路口，也需要50分鐘，因此若是腰繞一圈大概100分鐘，路途上會看到晶圓基點2號、大板根、蜜源植物等。部分健行民眾也會從柯子湖山往下走10分鐘，就能接通到寶山水庫環湖步道的路口，再到寶山水庫欣賞優美的湖光山色，非常方便。
呂建宏日前與里民健行時，發現有不少斷掉的巨木擋在路中央，得要跨過去才能繼續走。他回應，近期會動員志工整理周邊雜草、樹枝，讓路線更加暢通，里內也會積極推廣此路線，歡迎民眾前來健走。
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