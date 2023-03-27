桃園未登記工廠納管「輔導優先」？ 藍綠質疑駁回率太高

未登記工廠提送改善計畫期限20日截止，桃園市經發局今天到議會工作報告，藍綠多名議員質疑，經發局駁回案件數量過高，駁回率更在六都當中排名第一，但市府卻多未說明駁回原因，導致許多工廠無所適從。議員許家睿也指出，經發局主動訪視1921家工廠，最後申請納管的卻有3624件，凸顯桃園違章工廠恐怕還有黑數。

依工廠管理輔導法規定，低汙染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫。經發局統計，至2月底，市府共受理末登記工廠納管案3624件，其中核准2133件、駁回578件、撒件570件；另受理工廠改善計畫案1799件，其中核准162件。

議員黃敬平表示，未登記工廠若錯過爭取合法化的時機，將面臨斷水斷電風險，但根據經濟部中部辦公室統計至今年1月，桃園的駁回率竟高達22％，在六都排名第一，想進一步分析駁回原因，卻發現市府竟然多數未載明駁回原因，就逕行將申請駁回，比例高達67%，恐怕有濫用行政裁量及違反法律明確性原則得疑慮；若經發局沒有統一準則，也無法讓民眾信賴。

「駁回率這麼高是剝奪人家權益。」議員呂林小鳳表示，低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止前，在第二階段提出改善計畫的業者共2572家，比第一階段納管的核准數多了396件，代表廠商有意願配合政府改善，但轉型困難，多數工廠不是不願轉型，而是找不到適合空間裝設環保和消防設施，呼籲經發局應輔導優先。

議員謝美英也指，經發局只負責審查，後續每個關卡卻都是業者自己跑，讓業者東奔西跑、到處碰壁，建議邀集土地、水利、環保、消防等機關一同與會、多開幾場說明會，幫助業者提改善計畫。