狒狒最新行蹤曝光！ 一早出現台鐵富岡機廠 抓狒空拍追捕中
桃園狒狒南桃園奔逃，至今還在楊梅地區逃竄，今天早上9時，民眾發現狒狒出沒在台鐵富岡機廠附近，甚至在機廠內房舍奔逃，網友貼文「最近很夯的狒狒，現身台鐵富岡基地（機廠）請大家多多小心」。
桃園市政府農業局表示，狒狒蹤跡昨天通報2件，今早通報1件出現在富岡地區，該否加派人手駐守，利用空拍機及加強誘捕搜尋中。
狒狒警覺性很高又神出鬼沒，今天一早又被目擊在台鐵桃園富岡機廠，農業局人員也在富岡機廠附近逐一地毯式搜索中，民眾昨天通報2件，今早通報1件狒狒出現都在富岡地區。
農業局表示，該局決定改採定點待命誘捕策略，鎖定楊梅熱區多點放置香蕉、蔬菜食物誘捕，等待適當時機抓捕，狒狒現蹤富岡機廠附近，靠近新竹湖口地區，該局人員利用空拍機，也增加熱區誘捕繼續搜捕。
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