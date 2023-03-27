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竹縣宣布續發敬老禮金1萬 4月起受理申請維持排富

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1萬，從4月1日起到9月3 0日受理申請。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1萬，從4月1日起到9月3 0日受理申請。圖／縣府提供

新竹縣去年首發敬老禮金1萬元，近年新竹縣人口快速成長，新竹縣長楊文科衡量縣府財政，在排富、不影響中央對縣府補助款的前提下，宣布今年續發敬老禮金1萬，從4月1日起到9月3 0日受理申請。對此，楊文科呼籲，符合資格的長輩們收到通知後，備妥相關資料至戶籍地所在的鄉、鎮、市公所申請，已領取敬老福利津貼者不重複發給。

竹縣自民國83年起發放敬老福利津貼，但94年8月1日後設籍者不能領，楊文科上任以來多次接獲長輩陳情，去年首度發給符合資格的長輩每人1萬元敬老禮金，採申請制，最後有2193位長輩受惠。

縣府社會處說明，今年敬老禮金發放對象的三要件為：一、今年年滿65歲；二、民國94年8月1日以後設籍新竹縣；三、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。另外，最近1年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，也不能領取敬老禮金。

社會處強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款如下：一、110年個人綜合所得總額超過50萬元。二、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元。三、領有軍公教退休(職)金(含政務、公營事業)。四、領有老農(漁)福利津貼。五、領有榮民就養給與。

社會處提醒新申請的長輩，請務必在期限內檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的鄉、鎮、市公所提出申請。為加速發放時程，將分2批發放，去年申請已通過審核者與今年4月1日至6月30日提出申請並審核通過者，縣府將於7月中發放；7月1日至9月30日提出申請並審核通過者，將於11月中發放。縣民朋友如有疑問，可洽詢各公所或社會處老人福利科。

社會處強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款。圖／縣府提供
社會處強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款。圖／縣府提供

新竹 楊文科 敬老津貼

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