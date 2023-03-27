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廢土何處去？鍾東錦：研究公辦民營 合法就支持

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣近來頻傳廢棄物入侵，掩埋場、土石方資源堆置場設置案爭議，縣長鍾東錦表態「合法就支持」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣近來頻傳廢棄物入侵，掩埋場、土石方資源堆置場設置案爭議，縣長鍾東錦表態「合法就支持」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣近來頻傳廢棄物入侵，掩埋場、土石方資源堆置場設置案爭議，縣長鍾東錦表態「合法就支持」，因為不管誰執政，都是很頭痛，他是來解決問題，交辦研究公辦民營土資場的可能性。

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場案，自救會埋鍋造飯1年9個月抗爭，去年9月因環保署修正廢棄物清理法「落日條款」，同意設置文件失效而落幕，但近來造橋鄉大桃坪土石方資源堆置場案爭議再起，地方組自救會抗爭。

鍾東錦表示，苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）、銅鑼鄉客屬大橋下後龍溪河床，都發生大批營建廢棄物入侵，健康園區一把無名火，還燒了30個小時，客屬大橋下的廢棄物，環保局才清掉2天，再次遭到亂倒。

他認為廢土、廢棄物，不管誰執政，都是很頭痛、必須解決的問題，老實說也只能關起門自己來解決，不可能是委託外縣市，外縣市也不會理你，「我是來解決問題的」，只要合法就支持。

鍾東錦說，客委會加上營建署承諾，投資頭屋鄉明德水庫遊憩觀光設施近10億元，如果明德水庫常常缺水，沒有水或是很快裸露，很好看嗎？明德水庫淤泥有300多萬立方公尺要去那裡呢？

此外，苗栗縣工程一年大概100多萬立方公尺的棄土要去那裡？如果都沒有合法棄置地點，就會造成亂倒，就會讓黑道介入，他覺得應該要一個更公平、更好的機制，設立不會影響鄉親的土資場。

他還交代縣府水利處，能不能想辦法開標一個案子，讓苗栗縣內如果土地好可以做土資場，願意提供土地，由縣政府來申請公辦民營，這是一本萬利、三贏的方法。

鍾東錦說，公辦民營土資場的好處，第一個棄土不會亂倒，第二個地主除了收到一小部分費用外，當土地填平時，可以創造一個農場，土地二次利用，產生真正價值，第三點棄土有合法去處，縣政府不用常常取締亂倒了。

廢棄物 鍾東錦

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