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點亮消防安全之火 新生代美女義消獲桃園優秀青年

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
張鉑菲參加八德防宣義消不到一年，就獲桃園市「社會優秀青年」肯定。圖／消防局提供
張鉑菲參加八德防宣義消不到一年，就獲桃園市「社會優秀青年」肯定。圖／消防局提供

桃園市「112年社會優秀青年」今頒獎，其中八德防火宣導義消張鉑菲年輕、熱心，因公承辦消防演習，啟發她防災熱忱，不到一年就參加36場防災宣導活動，也自許未來以企劃專業，開發出更直觀的圖像或動畫，讓更多人關注消防安全。

35歲的張鉑菲從事企劃工作，每年在公司承辦多場各縣市消防局演習、公部門大小型活動，因而接觸消防工作，開始自發學習消防安全知識及防災新觀念，並在去年4月1日報名成為義消，隸屬八德防火宣導分隊。

張鉑菲報到後，陸續參加了18場八德區家戶訪視、12場市場全聯諮詢站、6場大型宣導活動，平均每月參加3場，親身為參與者演示如何在火場中逃生與疏散，關注他們的安全和疏散速度，讓大家都能夠掌握逃生技巧；張鉑菲外型幹練，內心卻十分溫柔，昨天隨隊到八德瑞豐國小宣導，親切向學童解釋滅火器使用方法。

張鉑菲說，加入防火宣導隊後，實地家戶訪視讓她有更多機會與民眾面對面接觸，從而幫助自己更了解公眾的真實環境，往後也才能設計出更直觀的圖像或動畫，讓民眾更了解消防安全知識，希望更多的人能夠關注消防安全，加強自我防火意識。

八德分隊長鄭仁豪表示，張鉑菲平時就積極關懷弱勢、老人，又運用專業為消防宣導工作帶來更多創意，展現了新生代的創新和活力，她今獲肯定，消防局與有榮焉。

「社會優秀青年」由桃園市青年局頒布，今在桃園市南區青少年活動中心演藝廳由市長張善政親自表揚，獲獎者在各行各業均有亮眼的貢獻，當中不乏教育界、醫療界、公務界等各界優秀人才。

張鉑菲獲桃園市「社會優秀青年」肯定，今自市長張善政手中接過獎狀。圖／消防局提供
張鉑菲獲桃園市「社會優秀青年」肯定，今自市長張善政手中接過獎狀。圖／消防局提供
張鉑菲昨天到八德瑞豐國小宣導，親切向學童解釋滅火器使用方法。圖／消防局提供
張鉑菲昨天到八德瑞豐國小宣導，親切向學童解釋滅火器使用方法。圖／消防局提供

桃園 青年

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