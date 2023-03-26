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被批大太陽下「曬」娃辦活動？竹市府：事實不符有圖有真相
新竹市消防局23日在孔廟廣場舉辦幼兒園消防體驗，包括雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索體驗等活動，但有家長及網友批評，市長高虹安等官員到場後坐在陰涼處，卻讓現場上百名幼童在大太陽下「曬」坐近1小時；市府今回應，消防局用心規畫這樣深具意義的活動，卻出現超乎市府預期的討論，及一些與事實不符的描述。
市府澄清，高虹安參與活動的時間約半小時，1小時是誤傳。而高虹安與小朋友一起在戶外活動時並沒有特別遮蔭，由現場照片即可知悉。現場活動類型頗多，實際日曬時間只有小朋友聚集在舞台前的時候，包含致詞頒獎、舞蹈老師帶小朋友跳舞、觀賞搜救犬表演等。
市府說，如照片所示，小朋友們都有休息的棚子，也有提醒小朋友要補充水分，並且一旁也有準備水讓其補充，並無不給小孩喝水的狀況。這次活動為消防活動，因有雲梯車等設備，無法在室內，高虹安與消防局長李世恭都跟小朋友一起在太陽底下觀看表演。活動結束後，也有許多家長詢問是否可以報名參加，或許下次可以改用報名方式，開放大家踴躍參與體驗。
市府表示，消防局規畫的一系列兒童闖關活動，包括體驗雲梯車高空救災、地震發生演練、拉水帶救火等，也安排通過國際高級認證的搜救犬Henin、Clay到場表演，與小朋友互動合照。希望透過寓教於樂的方式，讓小朋友學習有趣又實用的消防知識。
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