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「南庄橙」果醬世界賽1金2銀 「媽媽準備好的糧食」揚名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞合作製作2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞合作製作2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供

台灣特有種「南庄橙」賽夏族語有媽媽準備好的糧食之意，風味獨一無二，林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞合作研發2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀，林管處也對南庄橙回娘家發展部特色落產業充滿信心。

南庄橙是唯一以苗栗縣南庄鄉命名的植物，林務局復育2年，昨天的植樹活動，苗栗縣長鍾東錦、新竹林管處副處長劉忠憲等人，在南庄鄉種下20棵南庄橙，今天傳出捷報，柯亞利用南庄橙研發的「純粹南庄橙」及「蜂蜜南庄橙」風味果醬，於英國2023世界柑橘類果醬大賽奪下1金2銀。

柯亞表示，新竹林管處的介紹認識了南庄橙，就被它酸香濃厚、狂野強烈的風味吸引，與普遍栽植的商業柑橘品種很不一樣，原先已打算不再參加比賽，重披戰袍要讓世界認識台灣特有、獨一無二的「橙」。

新竹林管處指出，文獻記載南庄橙最早於1926年由日籍植物學家在南庄鄉蓬萊村一帶發現，發表命名為「南庄橙」，當地賽夏族原住民稱呼「嘎達釉」，意指媽媽準備好的糧食。

南庄橙是台灣特有種植物，因為棲地遭開發幾乎野外滅絕，主要原因之一就是過往人們覺得它酸苦不好吃、沒有價值，不如進口的品種，南庄橙能在「果醬界奧斯卡」的國際大賽上獲獎，也為南庄橙保育工作注入強心針。

新竹林管處與蓬萊村賽夏族人合作，優先在原生地區復育栽植南庄橙，同時結合原住民傳統智慧與現代科學研究成果，研發具有在地特色的南庄橙產品，賦予經濟價值，讓珍稀的自然資源成為支持部落生計的後盾，歡迎民眾至蓬萊村的「森林小站」，進一步認識南庄橙。

林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞（中）合作研發2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞（中）合作研發2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞合作製作2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供
林務局新竹林區管理處與「果醬女王」柯亞合作製作2支果醬參加世界賽，勇奪1金2銀。圖／新竹林區管理處提供

南庄 柑橘 鍾東錦

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