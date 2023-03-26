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公設解編苗栗首批釋出4公頃 地方大表歡迎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，苗栗縣明德水庫特定區第一波第一階段，解編3.89公頃，恢復農業區、保護區。記者范榮達／攝影
都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，苗栗縣明德水庫特定區第一波第一階段，解編3.89公頃，恢復農業區、保護區。記者范榮達／攝影

都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，苗栗縣首批解編4處特定區計畫13處公設保留地4.07公頃，其中明德水庫特定區占了3.89公頃，地方人士大表歡迎，增加發展腹地。

全國尚未取得公共設施保留地2萬多公頃，中央專案通盤檢討變更不必要的公設保留地，解編還地於民，苗栗縣都市計畫委員審議通過草案，全縣解編204處約93.82公頃公設保留地，內政部核定第一波第一階段釋出4.07公頃，可以節省2.91億元徵收經費。

縣府指出，明德水庫、頭份交流道、苗栗交流道，及外埔漁港特定區計畫公共設施用地專案通盤檢討案，第一階段最近發布實施，其中，明德水庫特定區包括廣場、停車場及機關用地等共10案變更，5案解編恢復農業區2.39公頃，5案解編恢復保護區1.5公頃。

解編考量公設沒有需求性，且併同鄰地的現況，恢復農業區、保護區還地於民，農業區、保護區土地容許使用，包括休閒農業等用途，頭屋鄉明德村長謝文達說，公設保留地沒有徵收長期閒置，解編促進活化，尤其明德水庫公私近來投資10億元以上開發，釋出的土地，增加發展空間。

4處特定區計畫第一波第一階段是針對面積60平方公尺以下，未達回饋條件變更案件，及恢復農業區、保護區案件，共解編13處公共設施保留地、4.07公頃，除恢復農業區、保護區土地外，另增加15平方公尺可建築用地。

縣府指出，第一波第二階段變更內容涉及整體開發，或回饋事項等案件，預計解編9處公設保留地2.15公頃，約可增加1.64公頃住宅區、商業區、工業區及旅館區等，並以公辦重劃取得及開闢必要的公園綠地、兒童遊樂場，及必要性出入道路等公設約0.51公頃，將再節省近1.54億元徵收費用支出。

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