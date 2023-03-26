桃園表揚優秀青年 張善政憶當年：侯友宜有無想到可能變總統

青年節將至，桃園市青年救國團團委會今天上午表揚桃園市社會及學校優秀青年共45人，市長張善政分享說，他當年與新北市長侯友宜一起獲十大傑出青年獎章，他以為自己會教書到退休，「我不知道侯友宜當年有沒有想到：未來自己可能會變成將來的總統（代表國民黨）」！

桃園救國團團委會這項慶祝青年節表揚大會， 表揚社會青年12人、大專優秀青年7人及國高中優秀青年26人，分別由張善政和市長議長兼團委會主委邱奕勝頒獎表揚，邱奕勝說，救國團給學生時代青年印象是正能量，寒暑假或平時，都有辦理課輔及消耗年輕體力活動，成為安定和穩定社會的主要力量。

張善政頒獎表揚社會優青年12人，其中張宇騏3年前成立台灣公益廚師協會，號召青年及愛心人士在全台舉辦超過50場義廚公益活動，最近預定5月10日號召15校在大園后厝國小結合母親節活動推廣食農教育。李宜靜是三軍總醫院上尉副護理長，她八仙塵爆及新冠疫情期間付出心力照顧傷患。有球必應社企專案經理劉炫成沒有因下半身癱瘓封閉，反而靠努力取得街頭藝人證照成立社企幫助障礙朋友學習技能獲表揚肯定。

張善政分享小故事說，他當年（1984年）與侯友宜、密碼學權威的逢甲大學講座教授張真誠等10人獲十大傑出青年獎章，他和侯友宜、張真誠3人有聯絡，另7人沒有聯絡，他想其他7人未來發展不會差，他遺憾之後未聯絡，他建議受獎青年一定要建立像是校友會或聯誼會聯繫方式，以免像他有個小遺憾。