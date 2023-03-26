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弋果宣布啟動十年造林計畫 每招一新生就種一棵樹

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
弋果國際教育集團致力推動無碳家園，宣布啟動「弋果十年造林計畫」。記者郭政芬／攝影
弋果國際教育集團致力推動無碳家園，宣布啟動「弋果十年造林計畫」。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市新月沙灣海岸線退縮速度日益加速，弋果國際教育集團與財團法人新竹縣諾克國際教育基金會組成綠色志工攜手植樹，宣布啟動「十年造林計畫」，未來每招一名新生，即為學生種下一顆樹，讓「淨零排放」從口號化為具體行動。

慈心基金會今天在新月沙灣與十多家公司一起種下2千顆樹，透過種樹來解決海岸線退縮、沙塵暴、嚴霧等海岸問題，弋果及諾克國際教育基金會也攜家帶眷加入植樹行列，在董事長孫瑞芬及副董事長魏玉萍的帶領下，挽起袖子，親手除草、鬆土、灌溉，也植下250棵海岸林種樹苗。

孫瑞芬表示，種下的植物被賦予守護國土家園的重大的責任，植樹之外也需要防風圍籬，確保植物在充足的保護下發成長茁壯、枝繁葉茂，這種鞏固幼苗的理念，與弋果培育學子扎實美語基礎及跨域能力的理念不謀而合。

孫瑞芬更宣布，本著對這塊土地的關懷，「弋果十年造林計畫」因此應運而生，未來計畫每招到一名新生，即幫每位學生種下一棵樹，以協助減緩海岸線退縮，進而改善當地環境和生態。

弋果國際教育集團創立24年，同年於新竹科學園區創立「弋果美語」，觸角已至全台80家直營及加盟校，率先導入以美加學制為基礎的幼兒園與小學美語課程，創建與北美同步接軌的體制外兒童美語學習教育體系，由於能夠與國外的教育體系接軌，受到不少園區家長的喜愛。

對此，魏玉萍表示，弋果從新竹區創立，新竹是博碩士很多的城市，在地家長們很具國際化，對英文的要求高於其他城市，也給予機構許多養份與建議，弋果累積20多年來的經驗，建立了口碑。

這兩年面對疫情的影響，魏玉萍說，弋果因應疫情調整為混合式的學習，結合線上和線下，要讓學習更多元化，也重新打造課程結構，這些年來也逐步擴校到全台，今年將首度在台北開設直營校。

孩子們在自己所種下的水寶盆上簽名，也是對環境永續的承諾。記者郭政芬／攝影
孩子們在自己所種下的水寶盆上簽名，也是對環境永續的承諾。記者郭政芬／攝影
在董事長孫瑞芬（右）及副董事長魏玉萍（左）的帶領下，挽起袖子，親手除草、鬆土、灌溉，也植下250棵海岸林種樹苗。記者郭政芬／攝影
在董事長孫瑞芬（右）及副董事長魏玉萍（左）的帶領下，挽起袖子，親手除草、鬆土、灌溉，也植下250棵海岸林種樹苗。記者郭政芬／攝影
弋果及諾克國際教育基金會綠色志工今天攜家帶眷加入植樹行列。記者郭政芬／攝影
弋果及諾克國際教育基金會綠色志工今天攜家帶眷加入植樹行列。記者郭政芬／攝影
慈心基金會今天在新月沙灣與十多家公司攜手種下2千顆樹，試著透過種樹，解決海岸線退縮、沙塵暴、嚴霧等海岸問題。記者郭政芬／攝影
慈心基金會今天在新月沙灣與十多家公司攜手種下2千顆樹，試著透過種樹，解決海岸線退縮、沙塵暴、嚴霧等海岸問題。記者郭政芬／攝影
未來每招一名新生，即為學生種下一顆樹，讓「淨零排放」從口號化為具體行動。記者郭政芬／攝影
未來每招一名新生，即為學生種下一顆樹，讓「淨零排放」從口號化為具體行動。記者郭政芬／攝影

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