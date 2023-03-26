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營養師翻山越嶺推廣營養 竹縣2社區獲中央共餐食力獎
新竹縣推動老中青幼通通照顧政策，落實社區營養推廣，有社區營養師一路翻山越嶺，在大自然戶外教室帶領原鄉長輩們手繪「我的餐盤」，提供長輩安心吃、健康吃的優質服務，這些努力獲得肯定，新埔鎮上寮社區發展協會與芎林鄉農會獲得衛生福利部國民健康署「共餐食力獎」，竹縣衛生局同時也榮獲「社區營養短片圖片徵選活動(短片組)」第三名殊榮。
新竹縣長楊文科表示，為落實「老中青幼通通照顧」政策，社區營養師一路翻山越嶺，在大自然戶外教室帶領原鄉長輩們手繪「我的餐盤」，並學習六口訣，傳遞健康飲食的知能，也進入廚房為供膳衛生把關。
此外，原鄉長輩們手做原住民傳統美食-竹筒飯，美食的味道代表著飲食文化，也是懷念過往生活的味道，呈現對土地的自然本色及原始風貌的珍惜依戀，很高興本次「一步一腳印 深耕部落」的紀錄影片榮獲佳績肯定。
新埔鎮上寮社區發展協會理事長林錦華表示，在營養師輔導下，供膳衛生落實洗滌蔬菜不落地、地板不濕滑，粘板、菜刀、抹布用顏色分類與管理，定期為長者餐具做消毒，人員自主衛生管理，志工大姐也沒忘記營養師的叮嚀，記得常洗手及配戴口罩、髮帽，可說是照顧長輩們「食安心」的最佳典範。
芎林鄉農會總幹事林冠伶指出，農會以「六『心』級」樂齡服務為目標，提供在地高齡者友善飲食環境，營養師以營養知識層面為切點，運用食民曆來說明吃在地、好健康，透過實作帶領長者做行為改變，讓每位綠照站長輩們開開心心、收獲滿滿，課後大家回復實作練習、互相交流。芎林鄉農會綠色照顧站是實踐活躍老化的見證者，足以作為社區的標竿。
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