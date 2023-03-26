快訊

屏東公寓4年狂漲45%、比大樓還貴 房仲揭原因

他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

蕭敬騰投資飲料店快倒光 7家店網上狀態皆「已歇業」

台南水道博物館花旗木接力綻放 花期估到清明連假

中央社／ 台南26日電
台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花從2月開始陸續開花，數量最多的河津櫻花期即將結束。（台南市文化局提供）
台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花從2月開始陸續開花，數量最多的河津櫻花期即將結束。（台南市文化局提供）

台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花群花期結束後，輪到博物館區的花旗木與南洋櫻接力綻放；館方指出，從現在開始，到清明節連續假期，將是賞花最佳時節。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館淨水池區櫻花群在春節前後開得相當漂亮，讓許多遊客驚艷，目前已漸漸凋謝，取而代之的是博物館區的花旗木與南洋櫻，將帶動另一波賞花潮。

文化局指出，山上花園水道博物館自日治時期就栽種不少林木，館方自開館以來再於博物館區規劃種植台灣苦楝、洋紅風鈴木、聖誕白雪、花旗木及南洋櫻等樹種；至於淨水池則栽種了河津櫻、八重櫻、富士櫻等櫻花，使整個園區有如大型植物園。

館方人員指出，館方約在4年前於園區的「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，栽植共40餘株花旗木及南洋櫻，其中花旗木主要分布於園區內的巴爾頓大道兩側，每逢3月就可看到開花，盛開時成串的花完全覆蓋住枝幹，與有「黃金雨」美稱的阿勃勒極為類似，因此被稱為「桃紅陣雨樹」。

館方人員指出，隨著氣候漸漸炎熱，園區花旗木已進入盛開期，從現在開始到清明連續假期，將是賞花最佳時節。

花旗木

延伸閱讀

提前掃墓國道今單一費率再7折 清明連假這時間上路最佳

台南西港金砂里花旗木春爛漫 黃偉哲推薦樹下浪漫告白

清明連假車潮3月31日下午湧現 地雷路段、時段一次看

清明連假衝屏東墾丁台灣祭、大鵬灣帆船節熱力登場

相關新聞

南寮擬蓋海淡廠 漁民憂衝擊生態批詐騙

水情嚴峻，新竹市南寮海邊的緊急海水淡化機組正在整備測試，北區水資源局也規畫興建永久的海水淡化廠。不過漁民擔憂鹵水排放恐衝...

桃園表揚優秀青年 張善政憶當年：侯友宜有無想到可能變總統

青年節將至，桃園市青年救國團團委會今天上午表揚桃園市社會及學校優秀青年共45人，市長張善政分享說，他當年與新北市長侯友宜...

弋果宣布啟動十年造林計畫 每招一新生就種一棵樹

新竹縣竹北市新月沙灣海岸線退縮速度日益加速，弋果國際教育集團與財團法人新竹縣諾克國際教育基金會組成綠色志工攜手植樹，宣布...

營養師翻山越嶺推廣營養 竹縣2社區獲中央共餐食力獎

新竹縣推動老中青幼通通照顧政策，落實社區營養推廣，有社區營養師一路翻山越嶺，在大自然戶外教室帶領原鄉長輩們手繪「我的餐盤...

政府編錢看護工休假長輩有人顧 竹市逾4500戶家庭受惠

為維護外籍家庭看護工休假權益及被照顧者照顧品質與安全，今年起勞動部與衛福部合作推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實...

再流標補助款就沒了？ 竹市富禮國中射箭館市府要加速招標

素有「射箭國手搖籃學校」之稱的新竹市富禮國中，成功爭取到教育部體育署2800萬元經費，準備要改建大型射箭館，但興建工程流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦