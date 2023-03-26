台南水道博物館花旗木接力綻放 花期估到清明連假

台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花群花期結束後，輪到博物館區的花旗木與南洋櫻接力綻放；館方指出，從現在開始，到清明節連續假期，將是賞花最佳時節。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館淨水池區櫻花群在春節前後開得相當漂亮，讓許多遊客驚艷，目前已漸漸凋謝，取而代之的是博物館區的花旗木與南洋櫻，將帶動另一波賞花潮。

文化局指出，山上花園水道博物館自日治時期就栽種不少林木，館方自開館以來再於博物館區規劃種植台灣苦楝、洋紅風鈴木、聖誕白雪、花旗木及南洋櫻等樹種；至於淨水池則栽種了河津櫻、八重櫻、富士櫻等櫻花，使整個園區有如大型植物園。

館方人員指出，館方約在4年前於園區的「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，栽植共40餘株花旗木及南洋櫻，其中花旗木主要分布於園區內的巴爾頓大道兩側，每逢3月就可看到開花，盛開時成串的花完全覆蓋住枝幹，與有「黃金雨」美稱的阿勃勒極為類似，因此被稱為「桃紅陣雨樹」。

館方人員指出，隨著氣候漸漸炎熱，園區花旗木已進入盛開期，從現在開始到清明連續假期，將是賞花最佳時節。