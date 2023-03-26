清明節五天連假 新竹市垃圾清運不打烊
清明連假將至，今年清明節適逢5天連續假期（4月1日至5日），新竹市環保局指出，為服務市民，除了4月5日清明節逢固定周三停收垃圾外，其餘天數維持正常垃圾收運，提醒市民將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，且為防範火警事故，清明祭祖後之香、燭、金紙等物品，務必要確認無火苗後才打包交由垃圾車及資源回收車收運。
環保局指出，5天連假期間，垃圾收運時間為4月1日（周六），正常收運垃圾。4月2日（周日），採假日定線定時定點收運。4月3日（周一），正常收運垃圾。4月4日（周二），正常收運垃圾。4月5日（周三）清明節，停收垃圾。
環保局呼籲，為維護市容整潔，請民眾不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，讓新竹市持續邁進低碳永續家園。若對收運垃圾若有疑問，可撥1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：03-5388406轉9）。
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