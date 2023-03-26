政府編錢看護工休假長輩有人顧 竹市逾4500戶家庭受惠

為維護外籍家庭看護工休假權益及被照顧者照顧品質與安全，今年起勞動部與衛福部合作推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」（短照服務），將依長照需要等級情形分別補助38天或31天。市府指出，竹市聘外籍家庭看護的家庭人數逾4500戶，比率全台第一，鼓勵雇主讓外籍看護適當休息。

市長高虹安表示，截至今年1月底，竹市聘請外籍家庭看護工的家庭人數為4532戶，在全台老年人口聘僱外籍看護工比率排名全台第一，減輕家庭照顧者照顧壓力及提升長者照護品質一直是市府推動長照服務努力的方向。衛生局將持續提供各項長照服務及維持服務品質，使長者照顧更加完善，也讓長者都能在社區中安心樂活。

衛生局陳厚全局長說明，聘僱外籍看護工的家庭經竹市長期照顧管理中心評估符合長照需要等級為第2級（含）以上，除原有長照服務可以使用外，另再提供短照服務，鼓勵外籍看護工適當休息，同時確保外籍看護工勞動權益及減輕家庭照顧壓力；此外，雇主也可選擇申請使用短照服務加擴大喘息服務，合計每年52日。

衛生局表示，短期照顧服務費用依福利身分別給予補助，低收入戶全額由政府補助、中低收入戶者由政府負擔95%，一般戶則由政府負擔84%，使用額度比照衛福部訂定的長期照顧服務申請及給付辦法標準，每年最高補助額度為7萬1610元至8萬7780元。

另外，已聘有外籍看護工的家庭亦可同時搭配長照2.0服務使用，可依服務需求使用專業服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善、到宅沐浴車及喘息服務，申請服務後照顧管理專員會到家中評估服務需求及說明，後續由個案管理人員媒合提供服務。