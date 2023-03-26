再流標補助款就沒了？ 竹市富禮國中射箭館市府要加速招標

素有「射箭國手搖籃學校」之稱的新竹市富禮國中，成功爭取到教育部體育署2800萬元經費，準備要改建大型射箭館，但興建工程流標2次，若無法在今年6月順利招標出去，中央補助款恐遭收回；對此，多名市議員都要求市府加速招標作業，別讓好不容易爭取到的補助款被收回。市府今指出，會要求工務處再重新上網招標，加速作業期能順利發包。

市長高虹安表示，射箭運動是竹市的強項，一直以來在全國運動會或國際賽會都有出色表現，更在2016年的里約奧運拿下女子射箭代表隊團體銅牌，其中譚雅婷與林詩嘉都是竹市培育出來的射箭好手；上周亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽奪得女子團體及個人雙料金牌的青年選手林嘉妤，也隸屬富禮國中射箭隊。

為健全富禮國中射箭館增建工程規畫、設計及後續相關事宜，高虹安上周到富禮國中辦理會勘，多名市議員都到場關心，多名議員都表示希望市府能加速招標射箭館。

市府發言人施淑婷說明，射箭館於2019年5月24日經體育署核定核定計畫總經費4000萬元，其中，中央補助經費2800萬元，經費雖已核定，至今尚未發包。體育署於去年12月15日來函，指若今年6月30日前尚未發包，必須將經費收回，由市府自籌款項。對此，工務處會重新上網再招標，加速作業。

市府表示，為配合富禮國中射箭館增建工程，將辦理射箭發射棚報廢，發射棚的最低耐用年限為15年，目前已使用超過14年，報廢案已提送市議會審議中，審議通過後辦理後續拆建事宜。射箭館增建工程完成後，可達到射箭場空間一座，一射道可4人使用，最大量可提供60人所需射道，並設置附屬訓練空間約900平方公尺，可成為有效培育國家未來主力選手的射箭專業場所。