關心您尿尿的地方 中油苗交加油站看板有哏

台灣中油股份有限公司苗交加油站在國道1號苗栗交流道旁，大看板提醒廁所在超商內，「關心您尿尿的地方」有哏，許多民眾都會心一笑，有網友稱讚5星級的廁所乾淨。

苗栗縣公館鄉中油苗交加油站，提供加油、洗車服務，還有超商販售等，廁所設在超商內，與一些加油站的格局不同，因此有大看板特別提醒，「關心您尿尿的地方」有哏，也引發網友討論。

苗交加油站因距離國1交流道的近，有些用路人塞車會下交流道順便加油、上廁所或買咖啡等飲料，大招牌讓人會心一笑，廁所也保持整潔舒適，有網友就評論是5星級、6星級的廁所。