桃園龜山大坪頂盼設高中 用地卡關

桃園市龜山區被稱為「山上」的大坪頂地區毗鄰新北市林口區，兩地近年發展與人口成長迅速，不少龜山學子因「山上」沒有高中，得跨市就讀林口高中，地方期待增設大崗高中已久，卻遲遲無法取得足夠土地卡關，多名民代昨在議會質詢關切，要求市府加速進程、嘉惠學子。

市府都市發展局長江南志回應，前市府透過容積移轉已取得2.8公頃用地，但緩不濟急，且市價徵收要60億元，因此計畫把原先4.6公頃高中預定地縮減為3公頃，並透過變更都市計畫和重劃方式，加速取得用地，同時可取得緊鄰學校旁的2公頃大坪頂公園用地，一起開發學校和公園。

不過地方民代質疑可行程度，市議員牛煦庭認為，市府不只要趕快完成變更都市計畫，也要繼續用容積移轉的方式，還有運用公部門過去收的代金，在大崗高中預定地取得更多的公有地，教育局也要同步規畫3公頃用地如何配置，否則只是畫大餅到頭來還是落空。

市議員李宗豪表示雖然樂觀其成，但也質疑學校用地面積縮減，內政部都委會是否同意？他要求副市長王明鉅協調都發局、教育局確認變更可行，也要有精確的評估說服地方和中央的都委會；市議員陳雅倫則認為第一次聽都發局提出這樣的說法，憂心決策粗糙。

江南志表示，大崗高中和大坪頂公園用地在同一個街廓，合計超過7公頃，市府可主導公有地約5公頃，如果規畫3公頃的高中用地和2公頃公園，透過變更都市計畫和重劃可加快取得土地。

教育局也表示，如果是3公頃的高中用地，就會做3公頃的校舍配置，不過要等和都發局協調後，才能確定下一步如何規畫。