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桃園、法國格勒諾布爾締盟5周年 攜手邁向永續智慧

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長和格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席交換城市治理經驗。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長和格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席交換城市治理經驗。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區（簡稱格勒諾布爾）法拉利主席今天率團拜會桃園市長張善政，雙方針對新創、青年創業、觀光、吸引國際人才及永續城市規畫等多方面討論，期望透過城市治理經驗交流，激發永續及智慧城市的新治理途徑。

張善政說，5年前桃園和法國格勒諾布爾締盟，雙方有很多相似之處，在科技、產業和觀光都有交流，是桃園在歐洲非常重要的合作夥伴。格勒諾布爾是歐洲著名的科技重鎮，而桃園也重視科技，相信雙方未來能有更多科技、綠能及觀光的多面向交流。

法拉利主席表示，桃園市與格勒諾布爾同為最創新、最前瞻的城市，都很注重科技產業，期盼未來能打造更多雙贏合作方案。另外，格勒諾布爾訪團此行也有和桃園的學術機構深度交流，收穫豐碩，期盼未來桃園市與格勒諾布爾的學生，也能有更多互訪交流的機會；雖然張善政團隊已經認識格勒諾布爾，但還是希望市長率團訪問，親自體驗當地的經濟、觀光、環境與產業聚落。

會後，格諾布爾訪團與市府經濟發展局、觀光旅遊局、環境保護局、青年事務局、交通局及桃園大眾捷運公司等單位交流，期望未來雙方的交流能更頻繁且更多元。

副市長蘇俊賓、經濟發展局長張誠、觀光旅遊局長周柏吟、環境保護局長陳世偉、青年事務局長侯佳齡、秘書處長許淑真、交通局副局長熊啟中及桃園大眾捷運公司副總經理陳定漢都到場。

出席外賓還有格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區副主席Mélina Hérenger、格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區經濟發展局長Nicolas Béroud、法國創新高峰論壇主席兼法國國家研究院執行長資深技術顧問Karen Amram、格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區亞洲推廣大使Pascal Viaud及格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區台灣區總經理蔡美玲。

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席今天率團拜會桃園市長張善政。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席今天率團拜會桃園市長張善政。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長張善政送給格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長張善政送給格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席紀念品。圖／桃園市政府秘書處提供

法國 桃園 張善政

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