桃園、法國格勒諾布爾締盟5周年 攜手邁向永續智慧

桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區（簡稱格勒諾布爾）法拉利主席今天率團拜會桃園市長張善政，雙方針對新創、青年創業、觀光、吸引國際人才及永續城市規畫等多方面討論，期望透過城市治理經驗交流，激發永續及智慧城市的新治理途徑。

張善政說，5年前桃園和法國格勒諾布爾締盟，雙方有很多相似之處，在科技、產業和觀光都有交流，是桃園在歐洲非常重要的合作夥伴。格勒諾布爾是歐洲著名的科技重鎮，而桃園也重視科技，相信雙方未來能有更多科技、綠能及觀光的多面向交流。

法拉利主席表示，桃園市與格勒諾布爾同為最創新、最前瞻的城市，都很注重科技產業，期盼未來能打造更多雙贏合作方案。另外，格勒諾布爾訪團此行也有和桃園的學術機構深度交流，收穫豐碩，期盼未來桃園市與格勒諾布爾的學生，也能有更多互訪交流的機會；雖然張善政團隊已經認識格勒諾布爾，但還是希望市長率團訪問，親自體驗當地的經濟、觀光、環境與產業聚落。

會後，格諾布爾訪團與市府經濟發展局、觀光旅遊局、環境保護局、青年事務局、交通局及桃園大眾捷運公司等單位交流，期望未來雙方的交流能更頻繁且更多元。

副市長蘇俊賓、經濟發展局長張誠、觀光旅遊局長周柏吟、環境保護局長陳世偉、青年事務局長侯佳齡、秘書處長許淑真、交通局副局長熊啟中及桃園大眾捷運公司副總經理陳定漢都到場。