竹北多路段停電！台電曝變電所饋線異常 網嘆「有夠應景世界關燈日」

新竹縣竹北市晚間傳出多處路段路燈不亮，範圍包含熱鬧的縣治、光明商圈，引起不少居民在網路社群討論路燈不亮情況，但因今天正逢地球一小時Earth Hour，也讓部分民眾誤以為是關燈節能減碳愛地球，台電則指出正在搶修，原因尚待查。

台電表示，因六家變電所FQ08饋線在晚間7時44分出現異常，導致路燈線路故障，造成竹北市內光明三路、光明二街一帶路燈停電，事發後已派員前往現場進行搶修中。

不少竹北居民發現，除了光明三路、光明二街一帶路燈不亮，還有包含縣治所在的光明六路，以及光明九路、光明八街、福興路等同樣道路整條漆黑，更有民眾指出湖口台1線同樣有路燈不亮情況，台電目前尚未確認何時復電。

因今天晚間8點30分到9點30分正好是Earth Hour地球一小時，有民眾誤以為是響應關燈節能減碳，不過實際上是路燈線路異常，但因一般住宅用電走不同線路，目前並未影響民眾在家使用電力。

不過竹北市內有不少連鎖超商及餐廳今晚仍確實響應Earth Hour，因此在晚上都熄上招牌燈光，新竹縣府日前也特地為世界自然基金會推動的「Earth Hour地球一小時」倡議，呼籲大家攜手響應，以實際行動減少溫室氣體排放。