恐衝擊海洋生態！竹市南寮擬新建海水淡化廠 漁民掛白布條喊不

水情不樂觀，新竹市南寮海邊的緊急海水淡化機組正在整備測試，北區水資源局也在規畫興建永久的海水淡化廠。漁民擔憂鹵水排放衝擊海洋生態與漁撈生計，近日在港區高掛白布條抗議，今天50多名漁民也參與海淡說明會表達關切，還指北水局所謂監測鹵水影響只有100公尺範圍的說法是「詐騙」，堅決反對。

主辦新竹海水淡化廠計畫的經濟部水利署北區水資源局局長江明郎、副局長郭耀程今天下午2點赴新竹區漁會說明海水淡化推展情形，會議由漁會總幹事童錦杰主持。江明郎強調，興建永久海水淡化廠的大計畫尚未獲核定，會將漁民心聲向上反映由跨部會協調，若核定也會納入漁民意見參考訂定完善配套與補償，讓大家安心。

目前在南寮海邊的緊急海淡機組若因應水情重啟，1天最多可產1.24萬噸淡水，北水局推動的永久海淡廠目標日產10萬噸淡水，去年7月通過環評。漁民聽聞海淡機組準備重啟，又擔心量體更大的海淡廠將緊接而來，排放高濃度的鹵水入海恐衝擊生計，最近高掛白布條「排放鹵水海洋浩劫」、「汙水排海中」等標語表達不滿。

今天約50名漁民參與北水局主講的海淡說明會，與會漁民紛紛直言「反對興建海淡廠」，有漁民無奈表示新竹漁港淤沙嚴重，作業時間已經壓縮，海水淡化廠一來恐成最後一根稻草，恐招致珊瑚白化、魚類減少，政府總是犧牲漁民利益給企業賺外匯。

不少漁民也對北水局說明鹵水排放只影響100公尺內海水鹽度的說法不滿，「是高級的詐騙集團」，海流會不斷循環，海水濃度一高就會讓魚群死亡，也忿忿不平表示新竹海域面臨砲擊、垃圾還有風電，真有必要建設海淡廠嗎？應思考開發伏流水增加水源。

立委鄭正鈐秘書謝國泰、市議員黃美慧、海濱里長彭永泰等人也與會關切。黃美慧直言，政府在水情不好時就想到要啟動海淡機組，到底環評與鹵水研究報告在哪？當時的噪音問題解決了嗎？希望政府不要只是一味給補助，要重視漁民的生存權。

北水局副局長郭耀程再三向漁民保證「海淡廠還沒有要動」，先前針對緊急海淡機組有滷水排放分析，排放點100公尺以外的鹽度沒有變化，但之後海淡廠規模不同，會持續監測排放與調查研究，收集國外資料看來環境影響在可接受範圍，但台灣情況可能不同，會收集更多資料給大家參考。