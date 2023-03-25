苗栗市百年苦楝開花了 滿樹淡紫增添亮眼景致

苗栗市公園路的苦楝樹最近悄悄開花了，滿樹綻放淡紫色的小花，為市區增添亮眼景致，這株百年老樹是縣府列管的受保護樹木，周遭曾是山、海線農漁產集散地，通霄白沙屯漁民也會挑貨來此販售，老樹充滿居民的共同生活記憶。最近老樹換新裝，縣府農業處特別將訊息告訴民眾，歡迎大家把握一年一度的花季，欣賞老樹之美。

農業處生態保育科指出，公園路編號33的受保護樹木「苦楝」已開花，苦棟花與葉子同開於晚春，滿樹紫花，非常美觀。除賞花外，果實熟後呈金黃色，就是所謂的「金鈴子」，果熟時黃葉落盡，滿樹金鈴，陽光照射下，金光閃爍，極為耀眼。

根據居民及耆老的記述，苦棟樹下早年有一座簡陋的「奉茶亭」，以茅草覆頂，供居民、路人、挑夫、工人遮日避雨和休憩。西元1938年日本人在將軍山建立苗栗神社（現今的苗栗忠烈祠），神社的參道就是公園路現址，當年有寬闊的鵝卵石路，除草、維護路面和清理排水溝的勞動者會將帶的便當、水壺懸掛老樹枝頭。

白沙屯漁民早年會挑負鮮魚到苗栗市區販賣，經由附近的三湖道穿越前來，西湖鴨母坑果農也在樹下外運批發龍眼、番石榴等水果，場景熱鬧，小孩子爬樹黏蟬、遊戲，男女老幼聚集樹下聊天，苦棟樹是早期社會真摯的情感連結。