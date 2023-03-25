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瀕絕樹種南庄橙「回家」 南庄植樹活動復育「嘎達釉」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處與學術單位合作在南庄採種培育「南庄橙」苗木，並在發現地推動復育工作。圖／苗栗縣政府提供
新竹林管處與學術單位合作在南庄採種培育「南庄橙」苗木，並在發現地推動復育工作。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府與新竹林區管理處上午在南庄公有停車場舉辦「森活圈」植樹活動，縣長鍾東錦等人共同栽下20株台灣原生特有種柑橘「南庄橙」，並解說南庄橙與賽夏族間的古老神秘文化，期盼百年前在南庄被發現，如今卻已瀕絕的樹種，能重新回到發現地及原生地復育。

新竹林管處指出，南庄橙是台灣特有種芸香科柑橘屬植物，文獻記載是1926年由日籍植物學家於南庄紅毛舘，也就是現今蓬萊村地區發現，因此發表命名為「南庄橙」，但隨淺山森林開發利用，南庄橙已幾乎在發現地絕跡，它的珍稀程度被國際自然保育聯盟IUCN列入紅色名錄，屬極度瀕危等級物種，因此復育南庄橙具有保育珍稀種源、恢復原生森林生物多樣性等重要意義。

新竹林管處副處長劉忠憲表示，林管處兩年多來與中興大學實驗林管理處、台大園藝系等單位合作，在南庄尋覓原生的南庄橙母樹並採種育苗，希望將南庄橙帶回發現地復育，今天栽種的南庄橙苗木就是以此採種方式培育出的種苗，林務局未來將進一步研發南庄橙的經濟利用價值，希望提供部落產業運用。

賽夏族稱南庄橙為「嘎達釉」，意為「媽媽準備好的糧食」，自古以來都是賽夏族重要的生活必備植物，可作為零食，應用於醫療與祭典。小孩感冒生病，長輩會取乾燥的南庄橙研磨成粉狀讓他們服用，是早年醫藥不普及時，賽夏族家家戶戶必備的日常保健植物。

上午的植樹活動，鍾東錦與劉忠憲等人種下「南庄橙」苗木，並邀部落族人參與，象徵共同推動原生稀有植物復育、傳承原住民文化及發展地方產業，林管處並準備了田代氏石斑木、野牡丹、短柱山茶及流蘇等原生苗木2000株贈送民眾栽植，共同美化環境。

苗栗縣長鍾東錦（左 ）等人共同栽下20株台灣原生特有種柑橘「南庄橙」苗木。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（左 ）等人共同栽下20株台灣原生特有種柑橘「南庄橙」苗木。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（右四）及地方各界人士共同栽下20株台灣原生特有種柑橘「南庄橙」苗木。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（右四）及地方各界人士共同栽下20株台灣原生特有種柑橘「南庄橙」苗木。圖／苗栗縣政府提供

南庄 賽夏族 新竹

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