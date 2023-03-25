平鎮公九改建公園民代望建地下停車場 桃市府後續評估

桃園平鎮第九公墓將改建為公園，不過有民代認為現行規畫中，平面的公園及停車場會壓縮雙方空間，建議直接興建地下停車場滿足需求；目前平鎮區公所將先做整地綠美化；桃工務局指出，目前變更都市計畫用地已送往內政部審查，將待變更完後與桃交通局討論；桃交通局表示，會評估地方停車需求，若有必要將會和中央爭取前瞻預算興建。

復旦路2段及賦梅路交叉路口的第九公墓因土葬比例下降，為活化空間市府將第九公墓變更都市計畫用地，並改建為公園及停車場，約0.8公頃的土地，受限於都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定，停車場面積不得逾整體公園開發面積15%限制，因此僅設計37格汽車停車格、17格機車停車格。

議員黃敬平表示，去年就有提出希望能直接改為比照1895乙未保台紀念公園，興建地下停車場，不僅解決附近停車需求，也可讓公園不需部分分給停車格，有更完整的寬闊空間。雖然地下停車場興建期程要拉長，但相信好的建設居民可以等。

平鎮區公所指出，目前遷葬作業已完成不過土地尚未變更，因此會先施作低度綠美化工程，目前已決標，將整地並鋪設草皮，工程總經費700萬元，今年3月20日開工，7月完工。

工務局景觀工程科表示，目前變更都市計畫用地為公園用地及部分道路用地，市府內已完成審查，去年12月也已送往內政部，將待中央審查通過完成變更後，與交通局商討是否變更公園規畫。

交通局停車管理工程科說，乙未保台公園是因有客委會補助，因此才會直接興建地下停車場，目前仍以平面停車場為規畫方向，將再視停車率多寡評估是否興建地下停車場，若有必要將爭取前瞻預算興建。