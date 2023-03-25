竹北市贈寶山鄉清溝車 雙方承諾資源互惠城鄉共好

竹北市與寶山鄉今天開啟近年首度合作先例，由竹北市公所捐贈中古清溝車給寶山鄉公所，竹北市長鄭朝方盼未來能帶動新竹縣13鄉鎮市間的資源互惠交流，寶山鄉長邱振瑋期待未來與竹北能有更多合作及行政資源共享。

鄭朝方表示，竹北清潔隊目前配置3輛清溝車，其中1輛服勤約11年車況仍良好，因此希望以鄉鎮市間的行政資源交流方式，移撥寶山鄉清潔隊使用，能發揮資源最大效益分配，竹北清潔隊也無償培訓專業操作人力，他強調「竹北與寶山的合作模式只是第一步，期盼未來能帶動13鄉鎮市間的資源互惠交流」。

捐贈儀式今天上午寶山鄉公所舉辦，鄭朝方及邱振瑋共同出席，因竹北清潔隊近期已安排授課，協助寶山清潔隊學習操作清溝車，今天贈車儀式後，清溝車將直接下鄉啟動清理作業。

寶山鄉公所指出，過去因寶山鄉無清溝車輛，每年皆需由竹北清潔隊多次調派車輛及人力協助鄉內清溝作業，且全新清溝車約800餘萬元，但竹北市公所將中古清溝車以移撥方式無償提供，替寶山鄉省下大筆的購車預算，更可以讓公務車輛有效再利用。

邱振瑋表示，因台積電前進寶山鄉，近年外來人口有逐步移入本鄉趨勢，鄉內也正值大興土木時期，大型居住社區急遽增加的情況下以致於鄉內道路建設排水溝也大量增加，寶山鄉需要有自己的清溝車才會利於疏濬，減少災害發生，為此在剛上任時，便與鄭朝方市長達成協議，竹北市願意移撥可用的清溝車給寶山鄉使用。