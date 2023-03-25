竹東鎮立羽球場翻修近完工 5月下旬將重新對外開放

竹東鎮立羽球場因已有超過25年歷史，場館不少設施年久失修，更常出現外面下大雨、裡面下小雨的情況，鎮公所去年決定翻新場館，不過原定12月開放卻意外延宕，讓不少球友期待落空，經過趕工，公所證實已接近收尾，預計5月中旬就能對外開放，希望喜愛打羽球的民眾都能來體驗新設施。

竹東鎮公所表示，近幾年陸續收到不少民眾反映羽球館老舊漏水，屋頂漏下的雨水時常造成場館內球場積水，嚴重影響民眾打球安全，甚至可能不慎就會滑倒受傷，且場館內照明不足、燈光昏暗，加上室內濕氣重，對於喜愛的羽球的民眾影響很大。

鎮公所去年向體育署爭取前瞻經費2190萬元進行場館的整修，去年2月工程開工後卻一度延宕，原本12月要同步與鎮立游泳館以新面貌迎接民眾，卻因工程停工使得翻修進度緩慢，不過今年在鎮公所努力下，工程又恢復進行，目前已進入收工階段。

鎮長郭遠彰表示，過去羽球館室內常有潮濕問題，且民眾夏天打球時更會感到場館內悶熱異常，為了提供民眾舒適的室內球場可以打球，這次改善翻新工程也裝設空調設備，未來民眾打球就能在舒適的空調環境中揮灑汗水，且地板不會再因反潮而讓民眾打球有危險。

鎮公所表示，目前工程已到完工收尾階段，這次整修包括改善屋頂漏水、外牆防水、照明優化，及增設無障礙友善廁所等，4月將完成消防及建物安全申報，預計5月通過羽球館管理自治條例修正草案審議後，就能盡快重新啟用營運。

未來場館將委外經營，鎮公所已擬定新竹縣竹東鎮立羽球館管理自治條例修正草案，從過去每小時每張球場200元收費，將調整場地收費標準，5月同步送代表會定期會審議，開放初期也將提供鎮民免費入場體驗，鎮公所希望能鼓勵民眾運動健身。