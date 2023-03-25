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桃園海芋季4/1登場 海芋、百合加草花...歷年最大花田

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園今年彩色海芋季展出8萬株彩芋。圖／桃園市政府農業局提供
桃園今年彩色海芋季展出8萬株彩芋。圖／桃園市政府農業局提供

桃園市長張善政今天上午到大園區溪海休閒農業區，出席桃園彩色海芋季宣傳活動，並表示海芋季4月1日至16日在溪海休閒農業區舉行，今年規模較往年更盛大，有8萬株彩色海芋，2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造賞心、目不暇給的繽紛花田。

張善政介紹海芋季特色，指出現場除了「青鳥。芋守」與「許願噴泉」等大型裝置藝術，還有多元的表演與活動，並有桃園13區特色農產品市集，邀請民眾把握難得機會，4月初連假就來桃園遊玩賞花。

張善政說，今年的活動範圍除了溪海休閒農業區主場地，也延伸至鄰近的「灌子埤」，並提供接駁車往返溪海休閒農業區的在地農場；另外，這次活動邀集桃園13個區農會，展售各區農會特色產品，到展區就可以買足桃園所有農特產品「一網打盡」，做為伴手禮帶回家。

張善政說，大園區是桃園國際機場國門所在地，也是台灣的重要花卉產區，桃園素有「草花王國」的美稱，種植草花面積超過120公頃，每年產值約4億5000萬元，這也是桃園非常重要的休閒農業產業及特色。

桃園市議會議長邱奕勝也參加宣傳活動，他肯定大園區推廣種植彩色海芋多年，舉辦海芋季的規模一年比一年盛大，感謝溪海休閒農業發展協會理事長帶領地方一起努力，一年比一年進步，這也代表桃園市政府和區公所的努力，以及地方民意代表的支持，端出的成果豐碩。相信大園彩色海芋會成為桃園市的重要特色，也歡迎全台灣的好朋友，到訪彩色海芋季賞花踏青。

農業局長陳冠義說明，今年桃園彩色海芋季以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」為3大策展主軸，繽紛花田打造「綺麗的海芋」主題，更以「綺芋」為題規畫7大裝置物，其中包括高5.5、寬16、長20公尺主花區「青鳥。芋守」，並設計一座「許願噴泉」，結合水舞表演的裝置藝術，邀請民眾來現場體驗「奇妙的相遇」。

「奇幻的尋覓」是透過LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章進行闖關解謎，帶來截然不同的遊玩樂趣。陳冠義表示活動期間如逢假日，還會推出專屬節目「花舞精靈」，引進樂園式的遊園踩街表演，並規畫闖關、野餐日、DJ廣播體驗、DIY手作體驗和周邊農場農事體驗，另有音樂下午茶及街頭藝人展演，亮點不斷；活動詳情及免費接駁車資訊，請見活動官網網址：www.2023tclf.com.tw。

今日包括立法委員黃世杰、桃園市議會議長邱奕勝、市議員徐其萬、游吾和、溪海休閒農業發展協會理事長王應和、總幹事邱育潔都出席宣傳活動。

桃園彩色海芋季4月1日至16日登場，現場有多個裝置藝術作品提供美拍。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園彩色海芋季4月1日至16日登場，現場有多個裝置藝術作品提供美拍。圖／桃園市政府新聞處提供
小朋友參加宣傳活動，也搶先賞花。圖／桃園市政府農業局提供
小朋友參加宣傳活動，也搶先賞花。圖／桃園市政府農業局提供
張善政市長、邱奕勝議長和在地議員、立委熱情歡迎大家來大園欣賞美美的海芋和其他花卉。圖／桃園市政府農業局提供
張善政市長、邱奕勝議長和在地議員、立委熱情歡迎大家來大園欣賞美美的海芋和其他花卉。圖／桃園市政府農業局提供

海芋 張善政

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