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新竹市空氣品質即時監測網今啟用 PM2.5濃度隨選隨看

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市空氣品質監測網共布設300個感測器，附掛在燈桿上，距地面高度約3公尺。圖／竹市府提供
新竹市空氣品質監測網共布設300個感測器，附掛在燈桿上，距地面高度約3公尺。圖／竹市府提供

空氣品質與民眾健康息息相關，新竹市長高虹安今天宣布啟用「新竹市空氣品質即時監測網」（hsinchuiot.ezweb.ib.com.tw/daily）。點入網頁首頁即顯示新竹市轄內15個聯里最新的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，並用6種不同顏色替空氣品質級別分類，無論是外出活動還是在家休息都能隨點隨看，24小時掌握空氣品質狀況。

高虹安表示，為持續打造宜居永續的新竹市，上任後即交辦環保局研擬建立全市即時空氣品質監測系統，並與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據透明公開化。今天啟用的竹市空品監測網，透過大數據分析、24小時監控空氣品質變化，提供即時資訊。

不僅如此，新竹市空氣品質即時監測網也扮演智慧科技執法利器，透過監測網密布的300台感測器告警通報機制，環保局會即時派員前往稽查可疑汙染源對象，強化環境治理功效。空氣品質微型感測器從2018年起陸續建置，為北台灣布建密度最高。

環保局長江盛任進一步說明，空氣品質微型感測器附掛在燈桿上，距地面高度約3公尺，設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，在科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多；工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之；汙染熱區與敏感受體周邊約每100至300公尺即配置1個感測器。

空氣品質微型感測器監測項目包括溫度、濕度、懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）濃度等，每1分鐘即時更新1次數據，也會搜集分析空氣汙染資料與空氣汙染即時告警。新竹市微型感測器為符合資安規範，2021年將設備全面更新為國產化元件、2021年底通過資安二級認證，並於2022年取得最高等級（二級）資安標章。

環保局說明，監測網會依據偵測到的PM2.5濃度而顯示6種不同顏色分級對應空氣品質狀況，顯示方式為「濃度、顏色、空氣品質狀況」。濃度小於15.5、藍綠色、良好；濃度大於35.5、黃色、普通；濃度大於54.5、橘色、對敏感族群不健康。

若PM2.5濃度大於150.5、紅色、對所有族群不健康；濃度大於250.5、紫色、非常不良，濃度大於350.5、暗紅色、對人體有害，監測網也可透過感測器的定位偵測到溫度、濕度等環境即時訊息。環保局提醒，當空汙發生時，建議民眾應減少戶外活動。

竹市府環保局指出，新竹市從2020年1月開始運用感測器科技執法，透過感測器告警通報機制，即時派員前往稽查，以及熱區分析朔源，篩選可疑汙染源對象、進廠稽查的雙軌作法，累計至今年2月裁處案件共計28件，包含民眾露天燃燒及工廠排汙，裁處金額達193萬6300元，成效顯著。

新竹市空氣品質即時監測網今天啟用，點入網頁首頁即顯示新竹市轄內15個聯里最新的細懸浮微粒（PM2.5）濃度。記者張裕珍／翻攝
新竹市空氣品質即時監測網今天啟用，點入網頁首頁即顯示新竹市轄內15個聯里最新的細懸浮微粒（PM2.5）濃度。記者張裕珍／翻攝
新竹市空氣品質即時監測網今天啟用，點入網頁首頁即顯示新竹市轄內15個聯里最新的細懸浮微粒（PM2.5）濃度。記者張裕珍／翻攝
新竹市空氣品質即時監測網今天啟用，點入網頁首頁即顯示新竹市轄內15個聯里最新的細懸浮微粒（PM2.5）濃度。記者張裕珍／翻攝

空氣品質 PM2.5

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