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新竹市立體育館4月迎超級籃球聯賽開打 竹市民購票半價

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。圖／竹市府提供
2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。圖／竹市府提供

2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。市長高虹安今天說，今年是SBL睽違4季後重返新竹，WSBL更是首次前進新竹，凡設籍在新竹市的市民可享「門票半價優惠」，歡迎市民朋友與球迷們進場看球賽。

竹市府教育處指出，第20屆SBL第三階段及第18屆WSBL第二階段例行賽已如火如荼進行，本周將會產生階段冠軍，並於下周來到新竹市立體育館展開新階段賽事，爭奪下階段冠軍，詳細對戰組合於本周賽程結束後公告，下周一中午12時起於年代售票系統（含四大超商通路），將開放新竹市場次門票預售。

高虹安指出，SBL重返新竹市與WSBL首度在竹市開打，市府與中華民國籃球協會雙方洽談時已具有極大共識，將攜手推出優惠票價，凡設籍在新竹市的市民朋友，可享「門票半價優惠」（原價300元）。

高虹安表示，市立體育館附近擁有假日花市，此外，4月1日至5日「新竹市兒童藝術節」也將在鄰近的新竹公園盛大登場，周末不僅可以觀賞球星熱血對決，更可前往兒童藝術節欣賞兒童劇、街頭藝人、故事劇場等精彩表演，歡迎市民在連假期間來場熱血球賽與藝文活動的雙重饗宴。

「2023第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽」，將於4月1、2、8、9、15、16日於新竹市立體育館登場。為推廣籃球運動，竹市府也特別準備50張門票，民眾只要於4月1日下午4點於新竹市立體育館大門身穿籃球球衣（或籃球圖樣衣服），並追蹤【運動i臺灣，竹市i運動】粉絲專頁，即可免費兌換門票1張（門票日期隨機發放）。

教育處表示，本屆賽事門票採單一票價，每張300元（票券不分場次，可觀看當日所有賽程）新竹市民購票享半價優惠，市民朋友可先預購優惠票，於比賽當天入場時出示身分證明文件；現場購票者請至售票處出示證明文件，即可享有半價優惠。

2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。圖／竹市府提供
2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。圖／竹市府提供
2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。本報資料照
2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽於4月1日起將於新竹市立體育館開戰，展開為期3周的賽事。本報資料照

新竹 體育 高虹安

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