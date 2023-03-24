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和解？張善政、邱奕勝和法務局長明赴議會民進黨團

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會因為法務局長日前拍桌引起府會關係緊張，張善政明天與法務局長要到議會民進黨團辦公室，圖為議會今天開會畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會因為法務局長日前拍桌引起府會關係緊張，張善政明天與法務局長要到議會民進黨團辦公室，圖為議會今天開會畫面。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政22日到議會施政報告和備詢，市議員余信憲質詢時質疑報告內容，還說「尸位素餐」等話，局處長席位上法務局長賴彌鼎突然拍桌，被請離議會會場，引起關注。

余信憲今晚在臉書表示，明天（25日）早上8點30分，議長邱奕勝將帶著市長張善政、法務局長賴彌鼎到議會民進黨黨團辦公室公開道歉，他會展現君子風度在現場恭候。

記者向桃園市政府新聞處長羅楚東查證，羅處長證實有此事，市長將於明天早上與法務局長賴彌鼎前往民進黨團辦公室，議長也會到場。

羅楚東表示，張善政市長非常重視府會關係，市府很有誠意化解誤會，議長邱奕勝也展現議會大家長的高度，多次提醒應該理性討論，以市民福祉為重，包含許多民進黨議員也在議會強調，支持理性問政與中道包容的理念。他說，張善政市長基於府會長期良性互動考量，決定與議長一同陪同賴彌鼎局長前往民進黨團辦公室互動並致歉，坦誠溝通，一起為桃園市民打拚。

民進黨 張善政

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