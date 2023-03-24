廁所有型兼具機能實用與美學 桃機獲日本廁所協會肯定

桃園機場服務設施再獲肯定！日本廁所協會（Japan Toilet Association）近日公布2022年度優良廁所得獎名單，桃園機場獲得會員投票肯定，獲頒【公眾投票獎】。為持續提升服務品質，機場公司自2021年起展開「國門廁所整建試辦計畫」，挑選美食街、登機長廊、停車場、行政辦公區、機坪作業區等五處較具代表性區域的廁所，進行示範改造，之後也將陸續以分期分區方式整建，以提供旅客與員工更貼心及舒適的使用體驗。

桃園機場首次報名即獲得國際肯定的優良廁所獎，事實上舉辦評比的日本廁所協會早於1985年即成立，目標是致力於提升公共廁所文化，及改善公共廁所環境，本獎項於2009年設立，2023年為第14屆，為了表彰優良模範作品，打造讓所有人無論何時何地，都可以舒適如廁的環境。獎項包括「設計作品」、「著作研究」、「管理維護營運」與「社會活動」等四大類，除評選委員自各類別選出兩件作品為主獎外，協會會員、研討會參加者另透過投票選出年度【公眾投票獎】。今年獲獎的單位/交通場站包括日本成田機場、臺灣楊梅休息站、中日本高速道路株式會社東京分公司、東武鐵道株式會社、東急電鉄田園都市線等。

本次試辦計畫事先透過使用者調查與研究，了解旅客與員工需求，後續機場公司也從善如流，透過設計落實各項意見反饋。旅客與員工提出意見包括出境區及美食街廁所，因人流較多，廁間數量與空間需增加，且因出境旅客多半會攜帶隨身行李，建議廁所需增設行李放置區並提供行李鎖架；而入境區域則因瞬間人流大，且旅客剛下飛機有如廁需求，動線設計需明確，且最好備有梳妝台或全身鏡，方便入境前整理儀容；機坪作業區廁所則因使用頻率高且夜班員工有沐浴需求，故設計朝向便於清潔與增設淋浴設備。

在空間設計上，機場公司運用既有企業識別系統（Corporate Identity System，CIS），提出「桃機語彙」主題，讓空間充滿「主場感」。另針對不同使用族群，設計「客舟行旅」、「旅行航線」與「工業飛行」等三款風格廁所。「客舟行旅」主要設置於航廈美食街、入境長廊等旅客使用區域，運用白色建材搭配鈦金屬色帶，打造有如貴賓室般的尊榮感；「旅行航線」則座落於行政辦公室區域，運用企業識別色彩線條環繞空間，象徵航線連結世界；「工業飛行」則設置於機坪作業區、停車場等區域，採工業風設計，運用金屬、清水模等材質，以方便維護與清理。除了設計吸睛外，機場公司也兼顧多元族群使用需求，例如針對穆斯林旅客提供小淨設備、於男廁增設尿布台以落實性別平等概念等。