舒緩塞車 高虹安：年底前開通竹市慈濟及關新路延伸段

新竹市關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞，住戶、用路人苦不堪言，新竹市長高虹安昨天到光埔二期自辦市地重劃區視察慈濟路向北延伸至公道五路，及關新路向東延伸至柯子湖溪防汛道路工程施工進度，宣布預計於今年底前可先行完工通車，初步緩解慈雲路、埔頂路等通勤時段壅塞的困境。

竹市府地政處指出，光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，其中規畫22公頃公園綠地以及16公頃道路用地，包括慈祥路與慈濟路延伸至公道五路、關新路延伸至柯子湖溪防汛道路、埔頂路與關東路拓寬、臺鐵內灣支線下方平面道路等，有助改善關埔地區當地交通狀況及分散竹北、竹東往返科學園區通勤車流。

高虹安說，「交通暢行」為市府施政重點，她上任後成立交通改善小組，並將關埔地區公道五路、慈雲路、埔頂路、介壽路等路口列為首要重點改善區域，年初起即與光埔二期自辦市地重劃會多次協商，達成優先開闢慈濟路及關新路延伸段道路的共識。

高虹安說明，因柯子湖溪右岸為新竹縣轄區，關新路延伸段僅規畫至柯子湖溪左岸銜接防汛道路，未來將在新竹縣市溝通整合平台上，與竹縣府協調接續向東開闢延伸至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區車流，建設大新竹路網。

市府地政處長何憲棋說，光埔二期自辦市地重劃區為民間自辦工程，目前施工進度約4成，預計2024年年底完工並驗收完成後才能開放使用，但為及早紓解關埔地區交通困境，近月積極跨單位協商先行開通部分計畫道路，也協調管線事業單位進場施作。