桃園、首都客運新車服務952路線 2輛無障礙車可搭輪椅

桃園客運、首都客運聯合營運的市區客運952路線，多年來提供桃園市蘆竹至板橋的大眾運輸直達服務，為提升大眾運輸服務品質，客運業者今天上午在宣布購置22輛一般大客車及2輛無障礙大客車，以全新車輛繼續提供大眾運輸服務。

桃園市政府交通局表示，952路線自桃園市蘆竹區南祥路、南上路站發車，行經中山路、六福路、台4線，轉國道1號接台65至板橋公車站，沿途停靠南崁國小、長榮花園、台茂、南崁、長榮及新北市高公局、浮洲運動公園、捷運府中站與新北板橋公車站等站，營運時間為平日上午5時40分至晚上11時、假日6時至深夜11時，平日尖峰班距10至12分；離峰與假日班距15至20分。

桃園客運與首都客運為提升服務品質，這次952路線使用的新車輛具有全彩LED車前路線燈，及車側行車資訊顯示系統，方便民眾辨識路線番號、起迄點及重點站位。除了配置行車監視錄影系統、排氣煞車輔助系統、電磁煞車輔助系統、車門防夾裝置、引擎室溫度感應器、安全門及活動式安全窗、車頂逃生窗等設備可以增加行車安全保障之設備外，車內更採用符合人體工學座椅，提供舒適的乘車環境。

兩家客運公司利用行車動態資訊系統、行車狀況顯示器，提醒乘客到目的地站牌下車。因應高速公路、快速道路不提供站位服務的規定，又要兼顧大量運輸服務以及身障朋友需求， 業者提供2輛通用化無障礙甲類大客車，利用升降設備讓使用輪椅的身障朋友搭乘。此外，車內提供免費wifi上網服務，搭公車時仍可享受網路服務。