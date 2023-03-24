西濱竹南、後龍段平交路口 清明連續假期部分時段封閉

今年清明5天連續假期即將到來，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局4月3日（周一）至4月5日（周三）止共計3天，部分時段將封閉台61線竹南、後龍路段平交路口，第二區養護工程處呼籲，屆時用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

台61線苗栗縣竹南、後龍路段，為今年清明連續假期重要交通疏運路段，為有效疏解台61線北上車潮，將部分時段封閉6個平交路口，以利西濱快速道路主線車流疏導，封閉路段及時段本局苗栗工務段將派員偕同現場警力協助引導車流。

封閉路口計6處，台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳路口，封閉時間為4月3日至4月5日中午12點至晚上9點。

第二區養護工程處表示，平交路口封閉是採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。