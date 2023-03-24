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新竹縣道120線芎林段完成改善 增設行人庇護島

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
為保障行人行的順暢，工程一併改善人行步道及護欄，並以環保磚鋪設。圖／竹縣府提供
為保障行人行的順暢，工程一併改善人行步道及護欄，並以環保磚鋪設。圖／竹縣府提供

縣道120線為新竹縣重要交通要道，考量部分路段鋪面老舊，新竹縣府去年針對芎林交流道前後路段實施改善，除使用環保材料重新鋪路，兩側人行道也全面重鋪，更在中央分隔島設置行人庇護島，確保行人過馬路安全。

新竹縣府表示，縣道120線9K到12K處因年久失修，瀝青鋪面老舊且道路兩側人行步道崎嶇不平，爭取前瞻基礎建設經費補助4008萬進行改善工程，去年3月開工，今年3月1日完工、3月中旬才剛完成驗收。

縣長楊文科今天上午出席竣工典禮，他表示，縣道120線是新竹縣的門戶，銜接竹北、芎林和台3線內灣、尖石等地，也是國道3號竹林交流道聯絡道，這次把前後兩端重新改善鋪設，並使用環保材料，是循環經濟的一環，不僅堅固耐用又漂亮，相信這條道路的完成可以帶動地方觀光及促進地方產業發展。

竹縣府工務處稱改善不僅提升道路品質，增加道路使用年限，更可紓解交通瓶頸，其中道路兩側早期建置的木棧道及人行步道，因年久失修、崎嶇不平，為提升步道服務品質，使用焚化再生粒料製作而成的環保磚鋪設，達到循環經濟的效果，工程也在中央分隔島增設行人庇護島，提供行人暫時停等或老人過馬路時的喘息空間，確保行人的用路安全。

改善工程除改善路面品質，還在縣道120線與富林路3段106巷交叉口處東西向增加左彎專用車道，並一併調整增加可左轉的號誌燈，將車道數調整為5車道，疏通大量上下班車潮，有感改善上下班的塞車問題。

縣道120線增設左轉專用道，透過標線改善紓解上下班尖峰車流。圖／竹縣府提供
縣道120線增設左轉專用道，透過標線改善紓解上下班尖峰車流。圖／竹縣府提供

新竹 人行道 車道

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