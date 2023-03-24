輕症隔離成歷史 桃市防疫計程車25日退場

COVID-19輕症強制隔離走入歷史，20日起已取消輕症隔離等防疫措施。桃園市政府交通局今天表示，桃園市防疫計程車因應新措施上路，將配合在明天起退場。

中央流行疫情指揮中心宣布自3月20日起，取消輕症隔離等7項防疫措施，由5+N改為自主健康管理0+N。

桃園市交通局今天發布新聞稿表示，桃園市防疫計程車自民國109年4月1日起投入防疫任務，原與桃園國際機場共用機場防疫計程車600輛，肩負機場入境及桃園市防疫用車任務。

交通局說，因負擔沉重，在去年2月21日編列防疫計程車「桃園隊」，由台灣大車隊籌組70輛車協助防疫輸運任務，後來因應防疫政策調整、需求降低，至今剩下15輛防疫計程車提供服務，明天起將功成身退，未來中重症患者就診需求回歸醫療救護系統。

交通局也統計，自109年起至昨天為止，防疫車計程車共計服務約7萬3928趟次；另由統聯客運與君麒通運等遊覽車業者協助提供防疫巴士服務，自110年12月投入服務至去年6月，共計服務約320趟次。