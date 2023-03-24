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全民普發6000元 竹市3區公所及戶所即日起開設服務櫃台

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中央針對全民普發6000元已於前天（22日）開放線上登記，新竹市政府即日起於新竹市3個行政區的區公所及戶政事務所設置服務櫃台，提供民眾線上登記及諮詢服務。圖／竹市府提供
中央針對全民普發6000元已於前天（22日）開放線上登記，新竹市政府即日起於新竹市3個行政區的區公所及戶政事務所設置服務櫃台，提供民眾線上登記及諮詢服務。圖／竹市府提供

中央針對全民普發6000元已於前天（22日）開放線上登記，新竹市政府考量高齡長輩與弱勢民眾可能不諳操作，市長高虹安今天宣布，市府為服務民眾，即日起於新竹市3個行政區的區公所及戶政事務所設置服務櫃台，提供民眾線上登記及諮詢服務。

竹市府指出，普發6000元現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」5種領取管道。登記入帳方式，從22日至26日期間依照身分證尾數進行分流登記，民眾可透過網路進入財政部6000官網（https://6000.gov.tw）或撥打1988免付費客服專線獲得即時服務。

高虹安說，為讓高齡長輩及弱勢民眾領取更安心，且考量部分民眾不常使用3C設備，即日起於新竹市的3區公所及戶政事務所開設線上登記諮詢服務櫃台，民眾只需在上班時間，攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號到各服務據點，將有專人協助線上登記，並提供諮詢服務。

民政處提醒，3月26日前有分流限制，請民眾依照分流的身分證字號或居留證尾數進行登記。此外，近期也已出現詐騙集團偽冒網站企圖誘騙民眾，請務必提高警覺，點擊網站時一定要看清楚是否為普發現金正確的網址，千萬不要點來路不明的網站。若民眾有任何問題，也可以撥1988客服專線或165反詐騙專線諮詢。

身分證 新竹 詐騙集團 普發6000

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