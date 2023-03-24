前市府公彩補助社團2.1億違規怎還？桃社會局：29日赴財政部報告

桃園市議會今天安排社會局工作報告，多位議員關心前市府公益彩券盈餘款（公彩）被財政部、監察院糾正，指公彩補助不符合規定的社團5年合計約2.1億元總金額，要求歸還。社會局長陳寶民說，已經收到財政部通知，3月29日要到財政部說明如何攤提2.1億元。

市長張善政日前在施政報告答詢時，指出不符合補助規定的金額除了前市府已經先歸墊公彩基金6000萬元，接下來會編預算逐年分攤。

陳寶民上午在議會答詢，說明前市府公彩補助款使用被財政部、監察院糾政的主要理由，是補助未依規定用在弱勢，前市府用公彩補助社團，但是社團辦的活動被主計、審計單位認定和弱勢無關或比率低，補助不符不合公彩的使用規定，接著被財政、監察院糾正，從民國107至111年的補助金額合計約2.1億元必須歸還基金。

市議員陳美梅、葉明月、黃婉如、舒翠玲等人質詢也時闗心市府如何歸墊高額的公彩補助。舒翠玲指出前市府去年12月初一口氣先歸墊6000萬元，講是公務款，難道拿出這些錢的局處都用不到嗎？還是過去浮濫編預算？

林政賢議員表示，桃園市審計處2020年總決算審核報告，就指出公彩補助人民團體經費與社會福利政策未盡相符，後來的監察院糾正報告描述更仔細，點名部分宗親會敬老表揚、新春團拜、才藝比賽、公開賽、歲末聯歡等活動用公彩補助都違規。

不過林政賢認為，這些社團確實認真辦活動，建議還是要適度支持，尤其是青年、長者的相關社團，建議整合相關局處成立「社團資源平台」，輔導社團申請補助。