快訊

最新現蹤...出逃狒狒台66新屋交流道橋下露臉 仍沒抓到

斗六死亡車禍！2婦腳踏車雙載遭輾斃 聯結車駕駛：視線死角

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前市府公彩補助社團2.1億違規怎還？桃社會局：29日赴財政部報告

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園巿議員林政賢質詢前市府用公彩盈餘違規補助社團活動，外界關切市府如何還錢。記者鄭國樑／翻攝
桃園巿議員林政賢質詢前市府用公彩盈餘違規補助社團活動，外界關切市府如何還錢。記者鄭國樑／翻攝

桃園市議會今天安排社會局工作報告，多位議員關心前市府公益彩券盈餘款（公彩）被財政部、監察院糾正，指公彩補助不符合規定的社團5年合計約2.1億元總金額，要求歸還。社會局長陳寶民說，已經收到財政部通知，3月29日要到財政部說明如何攤提2.1億元。

市長張善政日前在施政報告答詢時，指出不符合補助規定的金額除了前市府已經先歸墊公彩基金6000萬元，接下來會編預算逐年分攤。

陳寶民上午在議會答詢，說明前市府公彩補助款使用被財政部、監察院糾政的主要理由，是補助未依規定用在弱勢，前市府用公彩補助社團，但是社團辦的活動被主計、審計單位認定和弱勢無關或比率低，補助不符不合公彩的使用規定，接著被財政、監察院糾正，從民國107至111年的補助金額合計約2.1億元必須歸還基金。

市議員陳美梅、葉明月、黃婉如、舒翠玲等人質詢也時闗心市府如何歸墊高額的公彩補助。舒翠玲指出前市府去年12月初一口氣先歸墊6000萬元，講是公務款，難道拿出這些錢的局處都用不到嗎？還是過去浮濫編預算？

林政賢議員表示，桃園市審計處2020年總決算審核報告，就指出公彩補助人民團體經費與社會福利政策未盡相符，後來的監察院糾正報告描述更仔細，點名部分宗親會敬老表揚、新春團拜、才藝比賽、公開賽、歲末聯歡等活動用公彩補助都違規。

不過林政賢認為，這些社團確實認真辦活動，建議還是要適度支持，尤其是青年、長者的相關社團，建議整合相關局處成立「社團資源平台」，輔導社團申請補助。

張善政 彩券 監察院

延伸閱讀

藍批用彩券盈餘綁樁 鄭文燦辦公室：議員申請百萬補助

批鄭文燦濫用公益彩券盈餘2.1億 凌濤：當綁樁小金庫？

影／綠營立委黨內初選 桃園這2選區特別熱鬧

6000元登記入帳恐洩個資？財部：專案結束一個月全刪除

相關新聞

前市府公彩補助社團2.1億違規怎還？桃社會局：29日赴財政部報告

桃園市議會今天安排社會局工作報告，多位議員關心前市府公益彩券盈餘款（公彩）被財政部、監察院糾正，指公彩補助不符合規定的社...

沈慧虹嘆「風的運動場」品牌遭毀 竹市府發言人回應了

新竹市長高虹安上任後將每年4月舉辦的兒童藝術節取消「風的運動場」活動，轉型以藝術和科技體驗為主，引來綠營批評，前副市長沈...

高虹安今宣傳4月兒童藝術節 體驗活動明開放報名

2023年新竹市兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，將從4月1日起至5日在連假期間於新竹公園登場。市長高虹安...

竹市婦女館臨托服務加碼 高虹安宣布：4月起增夜間及假日

新竹市婦女館為東區定點臨時托育據點，目前僅有平日白天服務，為讓更符合家長需求，市長高虹安今天宣布，4月1日起竹市婦女館增...

土地掠奪藝術展 反綠捷大面積開發

桃園市綠捷農地守護聯盟反對捷運綠線G12至G13A大面積開發徵收，昨與聲援團體在G12站工地附近空地辦「土地掠奪及家園迫...

桃園市衛生局全面取締電子菸 3大學生校園抽紙菸也被罰

桃園市衛生局今天下午表示，菸害防制法修正後3月22日施行，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告與使用電子煙，包括未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦