沈慧虹嘆「風的運動場」品牌遭毀 竹市府發言人回應了
新竹市長高虹安上任後將每年4月舉辦的兒童藝術節取消「風的運動場」活動，轉型以藝術和科技體驗為主，引來綠營批評，前副市長沈慧虹也在臉書發文感嘆「品牌建立不容易，要摧毀，不費吹灰之力。」對此，市府發言人回應考量經費、人力與安全等謹慎精算才會轉型，市府虛心接受多元意見，期待共同努力一起讓新竹市變得更好。
先前在前市長林智堅推動的兒童藝術節主打「風的運動場」活動，去年在頭前溪左岸設置多種大型獨創遊具，可供孩童跑跳、攀爬、跳躍等，頗受新竹地區家長歡迎。
今年兒童藝術節「風的運動場」停辦，引來不少綠營人士關切。市議員鄭美娟認為活動沒了讓很多孩子相當失望，也錯失創造觀光商機的機會，前議員李妍慧還說市府的停辦決策，讓新竹人難以回想起往日榮光？「兒童城市當之無愧」的幸福樂園何在？
去年代表民進黨參選新竹市長失利的前市長沈慧虹也在臉書發文，細數過去舉辦「風的運動場」的過往，是專屬於新竹市的兒童節品牌，陸續在3個行政區輪流辦理，志工服務與市府輪班犧牲努力不可抹滅，「品牌建立不容易，要摧毀，不費吹灰之力。」
對此，市府文化局說明，今年的新竹市兒童藝術節因去年預算刪減至1350萬元，但去年光是設置大型遊具就要1315萬元，今年已難實現，同時考量遊具無安全檢測規範、過去動員百名同仁輪班辛勞，今年受限預算與調整策略，活動著重於兒童藝術體驗。
竹市府發言人施淑婷強調，市府考量一次性遊具設施耗資甚鉅，加上不管是安全問題、人力耗費等議題，多年來亦引發外界不少討論及關切。先前在議會也不少議員關注一次性遊具的成本效益。更何況今年兒藝預算比去年少了一半，需要謹慎精算。
因此，今年度兒童藝術節在這些前提之下，將活動的主軸著重在劇團的演出及多元藝術創作與體驗等面向，讓孩子有機會參與藝術活動，激發孩子的想像力及創造力，認識藝術的美好，除了提昇美學素養，並希望提供孩子用更豐富多元的視角看世界。
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