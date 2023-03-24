高虹安今宣傳4月兒童藝術節 體驗活動明開放報名

2023年新竹市兒童藝術節以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，將從4月1日起至5日在連假期間於新竹公園登場。市長高虹安今天攜手活動大使河馬「樂樂」宣傳，5天活動將有戶外兒童戲劇、街頭藝人、故事劇場等50場演出，還有25種手作體驗，明天早上10點開放線上預約報名，歡迎家長帶孩子同樂。

新竹市兒童藝術節行之有年，高虹安上任後取消「風的運動場」大型遊具活動規畫，將兒藝節轉型結合科技、舞蹈與藝術體驗項目為主。市府文化局今天舉辦記者會邀來MIKI兒童街舞工作室演出，並發表高虹安參與拍攝的宣傳MV，替今年的兒藝節暖身。

「今年新竹兒童藝術節要讓孩子看見不一樣的世界。」高虹安說，今年登場的兒藝節結合科技、舞蹈與藝術體驗共50場演出、23個表演團隊集結上百位藝術工作者、25種不同的手作課程，特別著重於各式不同的藝術體驗，希望能替親子間創造豐富趣味。

文化局長錢康明說，今年兒藝節在新竹公園打造5大特色體驗場域。第一、孔廟廣場的「魔力大劇場」將邀知名的如果兒童劇團、AMcreative安徒生和莫札特的創意劇團、身聲跨劇場、小丑默劇團等團體定時定點接力演出，精彩好劇歡迎大小朋友欣賞。

第二、大劇場旁的「驚奇小舞台」有多元風格的街頭藝術輪番上陣，也歡迎現場小朋友上台秀才藝；第三、位在風livehouse的「好奇實驗室」，包含親子的身體律動、故事劇場、科技VR微距大冒險、視障與聽障共融藝術三大面向，開拓孩子藝術視角。

第四、位在圓形廣場與孔廟的廂房「藝術小天地」，有各種手作的藝術與製作體驗，如自逐格動畫製作、故事著色、創意氣球等；第五、田徑場大棚架下「放電遊樂園」以充氣大型藝術造型遊具組成，搭配植物拓印、馬賽克拼貼畫與彩色沙畫等活動，提醒民眾穿著無跟的平底休閒鞋來同樂。

文化局指出，活動期間觀賞魔力大劇場表演、體驗VR和購買小食大樂市集等，可參與集章活動兌換限量小禮物。兒藝節各場「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，採預約報名制，明天（25日）早上10時開放報名（網址：https://reurl.cc/ykDZZO）。如線上預約額滿，兒藝節活動期間仍可現場排隊報名。