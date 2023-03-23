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竹市凍卵補助動用二備金 綠議員：應追加減預算

中央社／ 新竹市23日電

竹市府宣布凍卵補助擬母親節上路，將運用市府第二預備金已提交議會備查，竹市議員施乃如今天說，市府應在議會提出追加減預算，讓錢能花在刀口上非急就章。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，「祝妳好孕」凍卵補助試辦計畫，此政策預算約為新台幣2560萬元將運用市府二備金，已提交議會備查，預計母親節上路。補助分為2個項目，AMH的檢測與凍卵補助，名額分別提供2000名、以及1000名，對象是2023年1月1日前設籍於竹市25至40歲的女性。

施乃如向中央社記者表示，高虹安早在2月中於媒體宣布「凍卵補助政策」，這已向特定議員報告獲得支持，雖稱「若經議會同意」最快將於母親節上路，但在20日她才聽到簡報及拿到資料，相關提案根本也未排入這次臨時會專案報告議程。

施乃如說，這次需動用到市府第二預備金，但通常在第二預備金是作為更加應急的調度資金，常為救災用被稱是救命錢，這次要用於凍卵補助上，但二備金規模有限，是否能真正幫助到所有需要的民眾，讓人質疑。

施乃如表示，市府應把此政策盡快完善，並編列追加減預算於議會議程中提出，才能讓政策走的長遠並完善，市長高虹安別讓不成熟的政策倉促形成，這更不是兌現選舉承諾的好辦法，反而是對新竹市政造成嚴重的傷害。

施乃如說，在凍卵補助政策報告中指出竹市25至40歲女性約有5萬人，AHM檢測補助2000人、凍卵補助1000名，但卻無法解釋補助名額的數據如何得出，以及補助人選如何篩選，市府應說清楚對民眾才會公平。

新竹市政府提供資料表示，凍卵補助政策預算2560萬元為市府第二預備金，匡列經費為實支實付，有實際需求和接受療程的市民才會動支到這筆預算，案件已提送新竹市議會進行備查。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，目前會再陸續與新竹市議會各黨團進行溝通及說明，至今有國民黨團、新聯線政團等議員表示支持，對於將此政策編入本預算部分，感謝議員支持將與相關局處共同研議。

衛生局長陳厚全向中央社記者表示，經調查每年竹市人工生殖機構服務凍卵療程約4000人，但其中也不少是外縣市民，因此取保守預估先以每年1000人來進行補助，另在AHM檢測補助2000人部分，若來登記人數超過，會研擬追加預算，朝全面照顧市民。

凍卵 新竹 施乃如 高虹安

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