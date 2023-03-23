桃園市衛生局全面取締電子菸 3大學生校園抽紙菸也被罰

桃園市衛生局今天下午表示，菸害防制法修正後3月22日施行，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告與使用電子煙，包括未經審查通過的加熱菸外，吸菸年齡也從18歲提升至20歲，同時擴大禁菸場所包括大專院校、幼兒園。

衛生局施行首日針對電子煙、加熱菸實體店面、網路平台及大專院校強力取締，已查獲網路平台販賣1件、3件廣告電子煙商品及3人於大專校園違規吸紙菸，後續將依菸害防制法處辦。

衛生局統計，111年查獲違反菸害防制法及桃園市電子煙危害防制自治條例案件計695件，共計裁罰315萬多元，其中違規態樣前3名分別為未滿18歲吸菸及吸電子煙共253件，禁菸場所吸菸及吸食電子煙共240件，以及輸入或販賣具菸品形狀商品86件。

衛生局強調，新法已全面禁止電子煙，無論於網路或實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，或任何人於任何場域（含非禁菸場所）使用電子煙都屬違法行為，未經審查通過的加熱菸，或必要組合元件也比照取締，違反相關規定最高可處5000萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。

衛生局提醒，吸菸有害健康，有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢，或至桃園市政府衛生局無菸網網站，查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康