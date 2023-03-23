苗栗桐花祭推漫步山林小旅行 4月22日起登場
每年4、5月是桐花盛開季節，苗栗縣2023桐花祭系列活動，結合苗栗、三義、三灣、銅鑼、頭份等5鄉鎮市，推出桐花小旅行及體驗活動，邀請民眾漫步山林感受季節限定美景。
苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦「2023苗栗桐花祭」宣傳記者會，文觀局長林彥甫指出，苗栗縣是賞桐重要地區，今年桐花祭活動將「回歸自然山林」，規劃伯公祈福祭典、山林古道健行賞桐、不插電音樂會，同時結合在地青年創業小農市集等主題辦理，呈現自然、創意與地方文化。
文觀局表示，春末夏初，苗栗山林間油桐花陸續綻放，屆時許多山區步道布滿茂盛雪白的油桐花，宛如「五月雪」，夜晚還有螢火蟲穿梭猶如點點星光。縣府結合苗栗、三義、三灣、銅鑼、頭份等5鄉鎮市公所，分別推出桐花小旅行，自4月22日起陸續登場，歡迎民眾造訪苗栗漫步山林賞桐、賞螢，體驗客庄山城的自然風情。
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