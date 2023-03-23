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新竹市學區劃分受矚目 高虹安：明年辦居住事實查核
新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市長高虹安今天表示，在2月28日教育處專案舉辦的學區劃分公聽會後之後，正以總量管制修法、居住事實查核、新設高中、校校均質、安心通學專車、新增校地校舍及學區重新檢討劃分7大面向進行；今年度將先預告居住事實查核作業，113年度開始辦理。
高虹安說，她已經在2月的會議中責成教育處持續推動校校均質，辦理校地、校舍新建工程，學校教育經費、通學專車及發展學校特色課程等事項，市府將全力支持。
教育處表示，將參考其他縣市學區劃分作業模式，邀集議員、家長代表、專家學者及市府相關局處，組成新竹市學區劃分委員會共同討論研議新竹市學區劃分事宜。
教育處也說，通學專車的配套措施，將規劃新竹市親師生平台之特色亮點，推動安全智慧通概念，亦即交通車定位系統，包括安心通學專車、三所高中校車、特教班交通車定位，讓家長或學生可以精確掌握交通車到站時間。
至於總量管制學校家長所關注的居住事實查核，市府指出，高虹安市長已責成教育處參考其他縣市居住事實查核作業相關程序，妥善研議規畫並且於今年度先行預告，113年度開始辦理。
高虹安表示，公聽會只是一個開端，市府將持續聽取更多市民的心聲，將意見蒐集之後，一同於學區劃分委員會徵詢各界意見，找出最適切的新竹市學區劃分，並研擬妥適配套措施，期盼新竹市一齊朝向「新竹好學」的願景邁進。
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