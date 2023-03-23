快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市學區劃分受矚目 高虹安：明年辦居住事實查核

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市長高虹安表達重視地方意見積極處理中。圖／竹市府提供
新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市長高虹安表達重視地方意見積極處理中。圖／竹市府提供

新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市長高虹安今天表示，在2月28日教育處專案舉辦的學區劃分公聽會後之後，正以總量管制修法、居住事實查核、新設高中、校校均質、安心通學專車、新增校地校舍及學區重新檢討劃分7大面向進行；今年度將先預告居住事實查核作業，113年度開始辦理。

高虹安說，她已經在2月的會議中責成教育處持續推動校校均質，辦理校地、校舍新建工程，學校教育經費、通學專車及發展學校特色課程等事項，市府將全力支持。

教育處表示，將參考其他縣市學區劃分作業模式，邀集議員、家長代表、專家學者及市府相關局處，組成新竹市學區劃分委員會共同討論研議新竹市學區劃分事宜。

教育處也說，通學專車的配套措施，將規劃新竹市親師生平台之特色亮點，推動安全智慧通概念，亦即交通車定位系統，包括安心通學專車、三所高中校車、特教班交通車定位，讓家長或學生可以精確掌握交通車到站時間。

至於總量管制學校家長所關注的居住事實查核，市府指出，高虹安市長已責成教育處參考其他縣市居住事實查核作業相關程序，妥善研議規畫並且於今年度先行預告，113年度開始辦理。

高虹安表示，公聽會只是一個開端，市府將持續聽取更多市民的心聲，將意見蒐集之後，一同於學區劃分委員會徵詢各界意見，找出最適切的新竹市學區劃分，並研擬妥適配套措施，期盼新竹市一齊朝向「新竹好學」的願景邁進。

新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市政府正以總量管制修法、居住事實查核、新設高中、校校均質、安心通學專車、新增校地校舍及學區重新檢討劃分7大面向進行。圖／竹市府提供
新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市政府正以總量管制修法、居住事實查核、新設高中、校校均質、安心通學專車、新增校地校舍及學區重新檢討劃分7大面向進行。圖／竹市府提供

高虹安

延伸閱讀

高虹安祭凍卵政策內容出爐 2560萬元預算將運用第二預備金

高虹安看新竹棒球場案疑點重重 公共工程查核小組將引入數據系統

資策會控高虹安涉侵權案 北院開庭確認提告內容

綠黨團批高虹安就職百天一事無成 竹市府：勿抹煞努力

相關新聞

新竹市學區劃分受矚目 高虹安：明年辦居住事實查核

新竹市學區劃分引起眾多家長關注，新竹市長高虹安今天表示，在2月28日教育處專案舉辦的學區劃分公聽會後之後，正以總量管制修...

兒童節苗市辦主題書展 未來主人翁三義有禮

兒童節將屆，苗栗縣三義鄉送給國小、幼兒園兒童「趣味筆袋」，苗栗市公所則規畫3月30日至4月2日在市立圖書館辦理主題書展，...

彩券盈餘補助社團餐敘效益「只寫長輩很開心」 藍砲轟鄭文燦

桃園市府過去利用公益彩券盈餘補助人民團體餐敘，國民黨議員舒翠玲昨質詢爆料，現在中央要求歸墊2.1億元，根本是「鄭文燦請客...

影／美麗的錯誤造就滿山美景 苗栗迎接四月雪到來

每年4、5月間山區油桐花盛開，打造四月雪、五月雪的美景，苗栗是國內賞桐的重要地區，縣府與5個鄉鎮市在今年4月下旬共安排了...

苗栗關懷據點共餐老人好愛 鍾東錦宣布經費要加碼補助

苗栗縣社區照顧關懷據點共餐項目，備受老人歡迎，苗栗縣長鍾東錦上任今天第一次主持關懷據點聯繫會議，宣示運用公益彩券盈餘分配...

土地掠奪藝術展 桃園農地守護聯盟反綠捷G12大面積開發

桃園市綠捷農地守護聯盟反對綠捷G12~G13A大面積開發徵收數百公頃良田，繼去年8月到市政府陳情抗議後，今天上午10點與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦