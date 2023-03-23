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兒童節苗市辦主題書展 未來主人翁三義有禮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
兒童節將屆，苗栗縣三義鄉送給國小、幼兒園兒童「趣味筆袋」。圖／三義鄉公所提供
兒童節將屆，苗栗縣三義鄉送給國小、幼兒園兒童「趣味筆袋」。圖／三義鄉公所提供

兒童節將屆，苗栗縣三義鄉送給國小、幼兒園兒童「趣味筆袋」，苗栗市公所則規畫3月30日至4月2日在市立圖書館辦理主題書展，鼓勵閱讀借書並完成程序，也可獲贈禮品。

三義鄉公所今年發送兒童節禮物，包括幼兒園、4所國小學童，共約1100人，鄉長呂明忠挑選「趣味筆袋」，內含側壓自動鉛筆、筆芯、橡皮擦、30公分折尺，呂明忠明天晨會時間至建中國小舉行頒贈儀式。

此外，苗栗市立圖書館於3月30日至4月2日辦理主題書展，期間一次借閱市圖8本書，不含雜誌及DVD，且不得累計)，推薦一本書拍照上傳苗栗市立圖書館粉絲專頁，tag1名好友，標註「歡樂兒童節」，即可獲得閱讀贈品，數量有限，送完為止。

圖書館 兒童節 幼兒園

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