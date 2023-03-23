彩券盈餘補助社團餐敘效益「只寫長輩很開心」 藍砲轟鄭文燦
桃園市府過去利用公益彩券盈餘補助人民團體餐敘，國民黨議員舒翠玲昨質詢爆料，現在中央要求歸墊2.1億元，根本是「鄭文燦請客、張善政買單」，結果遭綠營批評「毫無財政常識」。對此，舒翠玲今開記者會，強調自始至終都沒提到要把錢還給中央，反批綠營抹黑。
「前市長鄭文燦拿公益彩券盈餘收買人心，淪為綁樁工具。」舒翠玲表示，監察委員王榮璋、紀惠容、鴻義章去年底提出糾正報告，直指市府從2018年至2020年間獲補助6758萬餘元，竟有約5187萬元、77％用於補助非社福團體，這些活動包括太極拳錦標賽、釣魚比賽、新春團拜、兒童才藝比賽、太極氣功十八式委員會歲末聯歡等，且補助比例甚至高達99％，根本是人民團體餐敘、政府買單。
舒翠玲表示，昨日質詢時，市長張善政坦言中央要市府將錯誤補助的2.1億元繳回彩券基金，議會民進黨團卻發新聞稿，批評她和市長張善政「不懂預算法、見解獨創全國」，事實上她一直強調是歸墊回彩券基金，完全沒提到要將經費「繳回中央」。
舒翠玲表示，民進黨團稱公務預算及公益彩券基金都是市府所屬財源，以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，不會影響整體市府經費，但監察院調查報告當中就提到「補助計畫內容與基金用途未盡相符」，還有一場30分鐘的活動補助63萬元，活動效益卻僅寫上「長輩們都很開心來參加活動」，服務效益低落可見一斑。
舒翠玲表示，監察院報告已經凸顯鄭文燦是最不守財政紀律的行政首長，把最應該用在弱勢族群的錢大做個人人情，嚴重排擠市府公務預算，民進黨團卻試圖抹黑、轉移焦點，要求民進黨團3天內開記者會並以書面向她道歉，否則不排除任何法律行動。
民進黨團稍早回應，重申繳回彩券基金不影響整體市府經費，也不影響社會局可使用的經費總額，不存在經費繳回中央」的問題；至於舒翠玲要求抱歉，黨團表示「尊重議員質詢權力」。
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